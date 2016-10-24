СБУ разрешила Наташе Королевой приехать на похороны бабушки в Киев
- Сьогодні, 12:22
-
Розсилка
В СБУ пояснили, что это временное разрешение, а в дальнейшем певица будет оставаться персоной нон грата в Украине
Служба безопасности Украины позволит российской артистке Наташе Королевой, которой запрещен въезд в нашу страну сроком на 5 лет, посетить Киев и похоронить внезапно скончавшуюся бабушку Софию.
По словам пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, в таких случаях, если человеку запрещен въезд в страну, то Служба безопасности позволяет приехать на похороны.
Однако это разрешение носит временный характер, и Королева все еще остается персоной нон грата в Украине.
О трагическом событии сообщила сегодня утром сама артистка в своем Instagram.
Джерело: Апостроф