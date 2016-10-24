СБУ разрешила Наташе Королевой приехать на похороны бабушки в Киев

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В СБУ пояснили, что это временное разрешение, а в дальнейшем певица будет оставаться персоной нон грата в Украине

Служба безопасности Украины позволит российской артистке Наташе Королевой, которой запрещен въезд в нашу страну сроком на 5 лет, посетить Киев и похоронить внезапно скончавшуюся бабушку Софию.

По словам пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, в таких случаях, если человеку запрещен въезд в страну, то Служба безопасности позволяет приехать на похороны.

Однако это разрешение носит временный характер, и Королева все еще остается персоной нон грата в Украине.

О трагическом событии сообщила сегодня утром сама артистка в своем Instagram.

Сегодня в Киеве умерла моя БАБУШКА ..... PS: Служба безопасности Украины заявила, что даст разрешение российской певице Наташе Королевой посетить страну в связи с похоронами бабушки! Спасибо, мир не без добрых людей!!! Фото опубликовано Наташа Королева (@natellanatella) Янв 17 2017 в 9:48 PST

Джерело: Апостроф