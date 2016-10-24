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    Шоу-біз

    СБУ разрешила Наташе Королевой приехать на похороны бабушки в Киев

    • Сьогодні, 12:22
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    В СБУ пояснили, что это временное разрешение, а в дальнейшем певица будет оставаться персоной нон грата в Украине

    Служба безопасности Украины позволит российской артистке Наташе Королевой, которой запрещен въезд в нашу страну сроком на 5 лет, посетить Киев и похоронить внезапно скончавшуюся бабушку Софию.

    По словам пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, в таких случаях, если человеку запрещен въезд в страну, то Служба безопасности позволяет приехать на похороны.

    Однако это разрешение носит временный характер, и Королева все еще остается персоной нон грата в Украине.

    О трагическом событии сообщила сегодня утром сама артистка в своем Instagram.

    Джерело: Апостроф

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