СБУ запретила въезд в Украину Юлии Самойловой сроком на три года

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Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны гражданке Российской Федерации Юлии Самойловой сроком на три года.

«Решение принято на основании полученных данных о нарушении Юлией Самойловой законодательства Украины», – написала в соцсети глава пресс-службы СБУ Елена Гитлянская.

Напомним, что Самойлова в 2015 году гастролировала в Крыму и ее обвинили в «незаконном пересечении государственной границы Украины в составе организованной группы».

По законам Украины, въезд в аннексированный Крым возможен только через территорию Украины или с согласия украинских властей, в противном случае такой проезд является нарушением государственных границ.

В свою очередь, Юлия Самойлова призналась, что не знала, что нарушает закон Украины, когда ехала в Крым. В одном из интервью она рассказала, что ехала туда порадовать людей и все прошло замечательно.

«Я ехала туда так же, как и в любой другой город. Чисто спеть, порадовать людей, зарядиться новыми эмоциями. Может, однажды мне скажут: «Ой, зачем ты ездила в Пермь, ты такая плохая!» Я не знаю, это как-то все очень странно. Это не укладывается у меня в голове», – сказала Самойлова.