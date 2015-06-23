Сцену поцелуя в «Титанике» признали лучшим поцелуем в истории кино

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Поцелуй Кейт Уинслет и Леонардо ДиКаприо в фильме «Титаник» по результатам очередного опроса любителей кино был признан лучшим поцелуем в истории Голливуда.

Кейт Уинслет и Леонардо ДиКаприо, оба – обладатели престижной кинопремии «Оскар», сыграли влюбленных Роуз и Джека в мелодраме Джеймса Кэмерона в 1997 году, и сцена поцелуя на корме «Титаника» стала, пожалуй, одной из самых запоминающихся и романтичных сцен фильма, пишет kinoafisha.

В новом опросе, проведенном телеканалом TLC в Великобритании, сцена поцелуя из «Титаника» обошла 49 других фильмов и анимационных лент. Второе место в рейтинге самых лучших поцелуев в истории кино заняла сцена со спагетти из мультфильма Disney «Леди и Бродяга», «бронзу» завоевала сцена поцелуя Деми Мур и Патрика Суэйзи из «Привидения».

В десятку лучших также вошли сцены поцелуев из «Красотки», «Грязных танцев», «Бриджит Джонс», «Человека-паука», «Завтрака у Тиффани», «Унесенных ветром». Замкнул топ-10 поцелуй Хана Соло (Харрисон Форд) и принцессы Леи (Кэрри Фишер) в «Звездные войны – эпизод V: Империя наносит ответный удар».