Счастливая Бужинская показала фото двойняшек в вышиванках

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Молодая мама выложила изображения детей в соцсеть

Украинская певица Катерина Бужинская, которая в конце декабря прошлого года родила двойню, поделилась фото своих малюток.

На странице в Instagram Бужинская выложила фотографии, где позируют четырехмесячные Алена и Дима. Малыши изображены в вышиванках. Суеверная молодая мама прикрыла лицо детей рисунками.

Вместе с малышами на фото предстает и их старшая сестра Катерина, которая тоже нарядилась в вышиванку.

«Всем привет от маленьких украинцев Аленки, Димочки и Катеньки. Веселых праздников и хорошего настроения», - подписала фото Бужинская.