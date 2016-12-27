  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Счастливая Бужинская показала фото двойняшек в вышиванках

    • Сьогодні, 12:45
    • Розсилка

    Молодая мама выложила изображения детей в соцсеть

    Украинская певица Катерина Бужинская, которая в конце декабря прошлого года родила двойню, поделилась фото своих малюток.

    На странице в Instagram Бужинская выложила фотографии, где позируют четырехмесячные Алена и Дима. Малыши изображены в вышиванках. Суеверная молодая мама прикрыла лицо детей рисунками.

    Вместе с малышами на фото предстает и их старшая сестра Катерина, которая тоже нарядилась в вышиванку.

    «Всем привет от маленьких украинцев Аленки, Димочки и Катеньки. Веселых праздников и хорошего настроения», - подписала фото Бужинская. 

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Счастливая Бужинская показала фото двойняшек в вышиванках
    Счастливая Бужинская показала фото двойняшек в вышиванках
    Счастливая Бужинская показала фото двойняшек в вышиванках

    Читайте також
    знаменитости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ