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    Счастливчик Гарри: подруга Меган Маркл рассказала всю правду о характере актрисы

    • Сьогодні, 11:30
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    До того как Меган Маркл начала встречаться с принцем Гарри, подробностями жизни актрисы интересовались только поклонники сериала «Форс-мажоры» (Suits). Однако, прошлым летом, когда Меган встретила Гарри, она стала знаменитостью, желающих узнать побольше о, возможно, будущей герцогине стало в разы больше. И, наконец-то, одна из близких подруг Меган рассказала миру о 35-летней актрисе.

    Многие люди думают, что человек меняется, когда становится известным.

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    Но к Мег это не относится: она все та же девчонка, с которой я познакомилась много лет назад, с теми же ценностями и приоритетами. Она добра и бескорыстна, и это лишь небольшая часть ее достоинств. Так ее воспитали, — поделилась с журналистами Линдси Рот.

    Линдси и Меган дружат уже больше пятнадцати лет: девушки познакомились во время учебы в Северо-Западном университете (Northwestern University) в Чикаго. «Я не знаю более приятных людей, чем Мег. Она всегда готова прийти на помощь. Мы можем быть за пять тысяч километров друг от друга и все равно быть на одной волне и думать об одном и том же. Мы даже отправляем друг другу одни и те же смс в одно и то же время. За эти годы у меня накопились тонны записок и открыток от Мег, которые она присылала мне — и когда мне было плохо, и когда у меня все было в порядке», — вспоминает Рот.

    Меган Маркл
    Меган Маркл

    Кроме того, Линдси признается, что восхищается подругой: «Мы все должны стремиться справляться со взлетами и падениями в жизни так же изящно, уверенно и разумно, как это делает Мег. Она добилась невероятных успехов как бизнесвумен, актриса, писатель и защитница прав женщин и детей. Все знают о ее правозащитной деятельности в отношении женщин и девушек, но Меган много делает и того, о чем неизвестно широкой публике: она тот человек, который стойко поддерживает мечты своих друзей, который всегда с тобой морально, даже когда физически не находится рядом, поскольку на съемках в Торонто, она всегда честно выскажет тебе свое мнение, даже если знает, что оно отличается от твоего, и она просто очень добра.»

    Многие интересовались характером Меган, предполагая, что именно за него Гарри полюбил девушку. Линдси Рот подтвердила эти предположения: «У нас с Меган есть девиз, который мы пронесли через все эти годы: «Я выбираю счастье». Это постоянное напоминание самим себе, что нужно оставаться собой, стремиться к гармонии, относиться к другим людям с уважением, быть добрым, милосердным и учиться у других людей в любых обстоятельствах. Меган так и делает».

    Джерело: graziamagazine.ru

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