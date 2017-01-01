Седокова показала, как стремительно возвращается в форму после родов
- Сьогодні, 12:31
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Розсилка
Прошел всего месяц после родов
Певица Аня Седокова, похоже, боится потерять свое место под солнцем шоу-бизнеса. Поэтому она стремительно возвращается в форму после родов, не давая себе отдохнуть и расслабиться.
В своем Instagram певица так и написала – «Если не ты, то кто-то другой, а надо, чтобы ты».
И теперь Аня демонстрирует себя во время тренировок и просто выклпадывает фотографии, которыми изо всех сил пытается доказать, что беременность не повлияла на ее красоту и сексуальность.
Напомним, всего через неделю после родов Седакова позировала в купальнике.