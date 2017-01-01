Седокова с сыном вышла на прогулку

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Певица гуляла с дочерьми и сыном, которого недавно родила

В Instagram певица поделилась снимком, на котором запечатлена в компании своих дочерей Алины и Моники и сына, имя которого до сих пор держится в тайне.

Своим подписчикам Седокова предложила угадать, какое имя дала сыну, и обещала разыграть подарки.

На фото Анна позирует в красочном сарафане и кроссовках, а также в солнцезащитных очках. Певица сейчас находится в Лос-Анджелесе, где и родила своего третьего ребенка. Выглядит Анна очень счастливой, хоть и признается поклонникам, что пока она еще не в своей идеальной форме.

Фото в купальнике с коляской, которым Седакова наделала шуму в соцсетях