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    Шоу-біз

    Седокова с сыном вышла на прогулку

    • Сьогодні, 15:28
    • Розсилка

    Певица гуляла с дочерьми и сыном, которого недавно родила

    В Instagram певица поделилась снимком, на котором запечатлена в компании своих дочерей Алины и Моники и сына, имя которого до сих пор держится в тайне.

    Своим подписчикам Седокова предложила угадать, какое имя дала сыну, и обещала разыграть подарки.

    На фото Анна позирует в красочном сарафане и кроссовках, а также в солнцезащитных очках. Певица сейчас находится в Лос-Анджелесе, где и родила своего третьего ребенка. Выглядит Анна очень счастливой, хоть и признается поклонникам, что пока она еще не в своей идеальной форме. 

    Фото в купальнике с коляской, которым Седакова наделала шуму в соцсетях
    Фото в купальнике с коляской, которым Седакова наделала шуму в соцсетях

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