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    Шоу-біз

    Сегодня поступит в продажу еще одна партия билетов на финал «Евровидения-2017»

    • Сьогодні, 11:22
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    Билеты будут стоить от 200 грн до 16 тысяч гривен.

    Сегодня, 10 апреля, в продажу должна поступить очередная партия билетов на гранд-финал песенного конкурса  «Евровидения-2017», который состоится 13 мая в Международном выставочном центре в Киеве.

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    Очередная волна билетов на песенное шоу появится в продаже на сайте официального агентства. Цены стартуют от 200 грн и будут достигать 16 тыс. грн.

    В рамках международного песенного конкурса состоится девять шоу. Билеты на дневные репетиции еще есть в продаже – от 350 грн до 6 тыс. грн. Билеты на три шоу (два полуфинала и финал), которые будут показывать по телевизору, раскупают молниеносно.

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