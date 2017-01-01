Сегодня поступит в продажу еще одна партия билетов на финал «Евровидения-2017»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Билеты будут стоить от 200 грн до 16 тысяч гривен.

Сегодня, 10 апреля, в продажу должна поступить очередная партия билетов на гранд-финал песенного конкурса «Евровидения-2017», который состоится 13 мая в Международном выставочном центре в Киеве.

Очередная волна билетов на песенное шоу появится в продаже на сайте официального агентства. Цены стартуют от 200 грн и будут достигать 16 тыс. грн.

В рамках международного песенного конкурса состоится девять шоу. Билеты на дневные репетиции еще есть в продаже – от 350 грн до 6 тыс. грн. Билеты на три шоу (два полуфинала и финал), которые будут показывать по телевизору, раскупают молниеносно.