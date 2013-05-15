Сегодня стартует Каннский фестиваль-2017: программа конкурса, ведущие и жюри
- Сьогодні, 12:18
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В основной конкурс фестиваля вошла кинолента украинского режиссера Сергея Лозницы
Во Франции с 17 по 28 мая пройдет 70-й Каннский международный кинофестиваль. В этом году в основную конкурсную программу фестиваля включили 18 лент.
Среди них картина «Кроткая» – украинского режиссера Сергея Лозницы. Помимо этого, вошли в список фильмы Франсуа Озона, Андрея Звягинцева, Михаэля Ханеке, Софии Копполо и других режиссеров с мировой известностью.
Уже известно, что среди членов жюри ожидаются Джессика Честейн, Уилл Смит и Паоло Соррентино, возглавит его Педро Альмодовар.
Актриса Ума Турман будет судить картины, представленные в программе «Новый взгляд», а ведущей церемоний открытия и закрытия станет Моника Белуччи.
Кроме этого, ежегодно фестиваль на Лазурном берегу выбирает символ – знаменитую актрису, которая оказала влияние на развитие мирового кинематографа.
Символом 70-го Каннского кинофестиваля станет известная итальянская актриса Клаудиа Кардинале – именно она изображена на официальном постере. В качестве основы для постера взяли фото актрисы 1959 года, на котором она танцует на одной из римских крыш.
Официальная программа Канн-2017
Фильм открытия
• Призраки Исмаэля, режиссер Арно Деплешен
Основной конкурс
• Мир, полный чудес, режиссер Тодд Хейнс
• Двуличный любовник, режиссер Франсуа Озон
• Молодой Годар, режиссер Мишель Хазанавичус
• Истории семьи Майровиц, режиссер Ноа Баумбак
• Окча, режиссер Пон Чжун-хо
• Нелюбовь, режиссер Андрей Звягинцев
• Хеппи-энд, режиссер Михаэль Ханеке
• Лишний человек, режиссер Корнел Мундруцо
• Ты никогда здесь не был, режиссер Линн Рэмси
• На следующий день, режиссер Хон Сан-су
• Сияние, режиссер Наоми Кавасе
• Из ниоткуда, режиссер Фатих Акин
• Роковое искушение, режиссер София Коппола
• 120 ударов в минуту, режиссер Робин Кампилло
• Роден, режиссер Жак Дуайон
• Убийство священного оленя, режиссер Йоргос Лантимос
• Кроткая, режиссер Сергей Лозница
• Хорошее время, режиссеры Бен Сэфди и Джошуа Сэфди
Внеконкурсный показ
• Как разговаривать с девушками на вечеринках, режиссер Джон Кэмерон Митчелл
• Клинок Бессмертного, режиссер Такаси Миике
• Лица, деревни, режиссеры Аньес Варда и ДжейАр
Программа Особый взгляд
• Барбара, режиссер Матьё Амальрик (фильм открытия)
• Теснота, режиссер Кантемир Балагов
• Подруга пустыни, режиссеры Сесилия Атан и Валерия Пивато
• Ветреная река, режиссер Тейлор Шеридан
• Красавица и псы, режиссер Каутер Бен Ханья
• Мастерская, режиссер Лоран Канте
• Везучая, режиссер Серджио Кастеллитто
• Дочери Абриль, режиссер Мишель Франко
• Вестерн, режиссер Валеска Гризебах
• Направления, режиссер Стефан Командарев
• Прочь, режиссер Дьердь Кристоф
• Пока мы здесь, режиссер Киеси Куросава
• Молодая женщина, режиссер Леонор Серай
• Когда вернутся птицы, режиссер Карим Муссауи
• После войны, режиссер Аннарита Замбрано
• Отбросы, режиссер Мохаммад Расулоф
Специальные показы
• 12 часов, режиссер Раймон Депардон
• Демоны в раю, режиссер Джуд Ратман
• Земля обетованная, режиссер Юджин Джареки
• Камера Клэр, режиссер Хон Сан-су
• Морская печаль, режиссер Ванесса Редгрейв
• Напалм, режиссер Клод Ланзманн
• Неудобное продолжение, режиссеры Бонни Коэн и Джон Шенк
• Они, режиссер Анахита Хазвинизаде
Показы в честь 70-летия фестиваля
• Твин Пикс (две серии третьего сезона), режиссер Дэвид Линч
• Вершина озера (второй сезон), режиссеры Джейн Кэмпион и Ариэл Кляйман
• 24 кадра, режиссер Аббас Киаростами
• Пойдем поплаваем, режиссер Кристен Стюарт
Программа Полуночный показ
• Предрассветная молитва, режиссер Жан-Стефан Совер
• Беспощадный, режиссер Пён Сон-хен
• Злодейка, режиссер Чон Бен-гиль