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    Сегодня стартует Каннский фестиваль-2017: программа конкурса, ведущие и жюри

    • Сьогодні, 12:18
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    В основной конкурс фестиваля вошла кинолента украинского режиссера Сергея Лозницы

    Во Франции с 17 по 28 мая пройдет 70-й Каннский международный кинофестиваль. В этом году в основную конкурсную программу фестиваля включили 18 лент.

    Среди них картина «Кроткая» – украинского режиссера Сергея Лозницы. Помимо этого, вошли в список фильмы Франсуа Озона, Андрея Звягинцева, Михаэля Ханеке, Софии Копполо и других режиссеров с мировой известностью.

    Уже известно, что среди членов жюри ожидаются Джессика Честейн, Уилл Смит и Паоло Соррентино, возглавит его Педро Альмодовар.

    Актриса Ума Турман будет судить картины, представленные в программе «Новый взгляд», а ведущей церемоний открытия и закрытия станет Моника Белуччи.

    Кроме этого, ежегодно фестиваль на Лазурном берегу выбирает символ – знаменитую актрису, которая оказала влияние на развитие мирового кинематографа.

    Символом 70-го Каннского кинофестиваля станет известная итальянская актриса Клаудиа Кардинале – именно она изображена на официальном постере. В качестве основы для постера взяли фото актрисы 1959 года, на котором она танцует на одной из римских крыш.

     Официальная программа Канн-2017

    Фильм открытия

    • Призраки Исмаэля, режиссер Арно Деплешен

    Основной конкурс

    • Мир, полный чудес, режиссер Тодд Хейнс
    • Двуличный любовник, режиссер Франсуа Озон
    • Молодой Годар, режиссер Мишель Хазанавичус
    • Истории семьи Майровиц, режиссер Ноа Баумбак
    • Окча, режиссер Пон Чжун-хо
    • Нелюбовь, режиссер Андрей Звягинцев
    • Хеппи-энд, режиссер Михаэль Ханеке
    • Лишний человек, режиссер Корнел Мундруцо
    • Ты никогда здесь не был, режиссер Линн Рэмси
    • На следующий день, режиссер Хон Сан-су
    • Сияние, режиссер Наоми Кавасе
    • Из ниоткуда, режиссер Фатих Акин
    • Роковое искушение, режиссер София Коппола
    • 120 ударов в минуту, режиссер Робин Кампилло
    • Роден, режиссер Жак Дуайон
    • Убийство священного оленя, режиссер Йоргос Лантимос
    • Кроткая, режиссер Сергей Лозница
    • Хорошее время, режиссеры Бен Сэфди и Джошуа Сэфди

    Внеконкурсный показ

    • Как разговаривать с девушками на вечеринках, режиссер Джон Кэмерон Митчелл
    • Клинок Бессмертного, режиссер Такаси Миике
    • Лица, деревни, режиссеры Аньес Варда и ДжейАр
    Программа Особый взгляд
    • Барбара, режиссер Матьё Амальрик (фильм открытия)
    • Теснота, режиссер Кантемир Балагов
    • Подруга пустыни, режиссеры Сесилия Атан и Валерия Пивато
    • Ветреная река, режиссер Тейлор Шеридан
    • Красавица и псы, режиссер Каутер Бен Ханья
    • Мастерская, режиссер Лоран Канте
    • Везучая, режиссер Серджио Кастеллитто
    • Дочери Абриль, режиссер Мишель Франко
    • Вестерн, режиссер Валеска Гризебах
    • Направления, режиссер Стефан Командарев
    • Прочь, режиссер Дьердь Кристоф
    • Пока мы здесь, режиссер Киеси Куросава
    • Молодая женщина, режиссер Леонор Серай
    • Когда вернутся птицы, режиссер Карим Муссауи
    • После войны, режиссер Аннарита Замбрано
    • Отбросы, режиссер Мохаммад Расулоф

    Специальные показы

    • 12 часов, режиссер Раймон Депардон
    • Демоны в раю, режиссер Джуд Ратман
    • Земля обетованная, режиссер Юджин Джареки
    • Камера Клэр, режиссер Хон Сан-су
    • Морская печаль, режиссер Ванесса Редгрейв
    • Напалм, режиссер Клод Ланзманн
    • Неудобное продолжение, режиссеры Бонни Коэн и Джон Шенк
    • Они, режиссер Анахита Хазвинизаде

    Показы в честь 70-летия фестиваля

    • Твин Пикс (две серии третьего сезона), режиссер Дэвид Линч
    • Вершина озера (второй сезон), режиссеры Джейн Кэмпион и Ариэл Кляйман
    • 24 кадра, режиссер Аббас Киаростами
    • Пойдем поплаваем, режиссер Кристен Стюарт

    Программа Полуночный показ

    • Предрассветная молитва, режиссер Жан-Стефан Совер
    • Беспощадный, режиссер Пён Сон-хен
    • Злодейка, режиссер Чон Бен-гиль

     

     

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