Сегодня стартует Каннский фестиваль-2017: программа конкурса, ведущие и жюри

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В основной конкурс фестиваля вошла кинолента украинского режиссера Сергея Лозницы

Во Франции с 17 по 28 мая пройдет 70-й Каннский международный кинофестиваль. В этом году в основную конкурсную программу фестиваля включили 18 лент.

Среди них картина «Кроткая» – украинского режиссера Сергея Лозницы. Помимо этого, вошли в список фильмы Франсуа Озона, Андрея Звягинцева, Михаэля Ханеке, Софии Копполо и других режиссеров с мировой известностью.

Уже известно, что среди членов жюри ожидаются Джессика Честейн, Уилл Смит и Паоло Соррентино, возглавит его Педро Альмодовар.

Актриса Ума Турман будет судить картины, представленные в программе «Новый взгляд», а ведущей церемоний открытия и закрытия станет Моника Белуччи.

Кроме этого, ежегодно фестиваль на Лазурном берегу выбирает символ – знаменитую актрису, которая оказала влияние на развитие мирового кинематографа.

Символом 70-го Каннского кинофестиваля станет известная итальянская актриса Клаудиа Кардинале – именно она изображена на официальном постере. В качестве основы для постера взяли фото актрисы 1959 года, на котором она танцует на одной из римских крыш.

Официальная программа Канн-2017

Фильм открытия

• Призраки Исмаэля, режиссер Арно Деплешен

Основной конкурс

• Мир, полный чудес, режиссер Тодд Хейнс

• Двуличный любовник, режиссер Франсуа Озон

• Молодой Годар, режиссер Мишель Хазанавичус

• Истории семьи Майровиц, режиссер Ноа Баумбак

• Окча, режиссер Пон Чжун-хо

• Нелюбовь, режиссер Андрей Звягинцев

• Хеппи-энд, режиссер Михаэль Ханеке

• Лишний человек, режиссер Корнел Мундруцо

• Ты никогда здесь не был, режиссер Линн Рэмси

• На следующий день, режиссер Хон Сан-су

• Сияние, режиссер Наоми Кавасе

• Из ниоткуда, режиссер Фатих Акин

• Роковое искушение, режиссер София Коппола

• 120 ударов в минуту, режиссер Робин Кампилло

• Роден, режиссер Жак Дуайон

• Убийство священного оленя, режиссер Йоргос Лантимос

• Кроткая, режиссер Сергей Лозница

• Хорошее время, режиссеры Бен Сэфди и Джошуа Сэфди

Внеконкурсный показ

• Как разговаривать с девушками на вечеринках, режиссер Джон Кэмерон Митчелл

• Клинок Бессмертного, режиссер Такаси Миике

• Лица, деревни, режиссеры Аньес Варда и ДжейАр

Программа Особый взгляд

• Барбара, режиссер Матьё Амальрик (фильм открытия)

• Теснота, режиссер Кантемир Балагов

• Подруга пустыни, режиссеры Сесилия Атан и Валерия Пивато

• Ветреная река, режиссер Тейлор Шеридан

• Красавица и псы, режиссер Каутер Бен Ханья

• Мастерская, режиссер Лоран Канте

• Везучая, режиссер Серджио Кастеллитто

• Дочери Абриль, режиссер Мишель Франко

• Вестерн, режиссер Валеска Гризебах

• Направления, режиссер Стефан Командарев

• Прочь, режиссер Дьердь Кристоф

• Пока мы здесь, режиссер Киеси Куросава

• Молодая женщина, режиссер Леонор Серай

• Когда вернутся птицы, режиссер Карим Муссауи

• После войны, режиссер Аннарита Замбрано

• Отбросы, режиссер Мохаммад Расулоф

Специальные показы

• 12 часов, режиссер Раймон Депардон

• Демоны в раю, режиссер Джуд Ратман

• Земля обетованная, режиссер Юджин Джареки

• Камера Клэр, режиссер Хон Сан-су

• Морская печаль, режиссер Ванесса Редгрейв

• Напалм, режиссер Клод Ланзманн

• Неудобное продолжение, режиссеры Бонни Коэн и Джон Шенк

• Они, режиссер Анахита Хазвинизаде

Показы в честь 70-летия фестиваля

• Твин Пикс (две серии третьего сезона), режиссер Дэвид Линч

• Вершина озера (второй сезон), режиссеры Джейн Кэмпион и Ариэл Кляйман

• 24 кадра, режиссер Аббас Киаростами

• Пойдем поплаваем, режиссер Кристен Стюарт

Программа Полуночный показ

• Предрассветная молитва, режиссер Жан-Стефан Совер

• Беспощадный, режиссер Пён Сон-хен

• Злодейка, режиссер Чон Бен-гиль