  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Сексапильная Настя Каменских празднует день рождения. Горячие фото знаменитости

    • Сьогодні, 17:26
    • Розсилка
    Красотка Настя Каменских
    Красотка Настя Каменских

    Сегодня Настя Каменских отмечает 30-летие

    Настя Каменских – известная украинская поп-певица. Популярность ей принесли выступления в дуэте «Потап и Настя», привлекшего внимание публики веселыми и хулиганскими песнями, фразы из которых быстро становились крылатыми. Потап и Настя выступают вместе по сей день, но не забывают и о своих сольных музыкальных карьерах.

    Анастасия Алексеевна Каменских - киевлянка. Она родилась 4 мая 1987 года в музыкально-спортивной семье. Ее мама пела в Национальном академическом хоре им. Веревки. Папа был капитаном сборной «Динамо» по волейболу, потом перешел на должность концертного директора хора имени Веревки. У Насти нет братьев и сестер. Фамилия Каменских – мамина девичья. Ее и носит Анастасия, так как отцовская «Жмур» не слишком благозвучна.

    С раннего детства девочка по настоянию мамы занималась вокалом. В 6-летнем возрасте ее отвели в музыкальную школу, где Настя училась игре на фортепиано. Окончила музыкальную школу в четырнадцать лет. Причем учебу ей пришлось совмещать с длительными поездками за рубеж. Каменских участвовала в программе обмена семьями для детей. Родители мечтали, чтобы дочь изучила языки и жизнь европейских стран методом естественного погружения в среду.

    Кроме учебы в институте Каменских уделяла много времени любимому занятию – пению. Свою первую награду – гран-при фестиваля «Черноморские игры» Настя получила в 2004 году. Эта победа так вдохновила молодую исполнительницу, что через год она добилась новой: это была награда «UBN Awards» в Лондоне, номинация «Открытие года». В этот период творческая биография Насти Каменских пошла по восходящей.

    Дебютное видео исполнительницы на новую композицию «Какая разница» свело Каменских с киевским рэпером Потапом. Он как раз искал девушку, с которой хотел записать совместную песню под названием «Без любви». Клип на эту композицию стал одним из наиболее ярких хитов украинского шоу-бизнеса. Так родился долгосрочный проект «Потап и Настя». После первой совместной песни «Без любви» появился сингл «Не пара», ставший хитом дуэта. 

    В 2008-ом году Настя Каменских и Алексей Потапенко дебютировали в качестве актеров. Они снялись в главных ролях мюзикла «Красная шапочка». С миром кино дуэт связал саундтрек «Выкрутасы» для комедийного блокбастера с таким же названием.

    Успела Настя Каменских попробовать себя и в модельном бизнесе. Но его «кухня» повергла певицу в шок, и она быстро бросила «жестокий» бизнес. Но позировать перед фотокамерами киевская красавица любит. Она признана одной из самых красивых женщин Украины по версии журнала «Viva!». Настины снимки, в том числе эротические, нередко попадают на обложки глянца. Каменских снималась для журналов «MAXIM», «Playboy» и «XXL».

    В 2016-ом году Настя снова выступила в качестве телеведущей. По настоящий момент Настя работает на канале «1+1» и ведет детскую версию юмористического шоу «Рассмеши комика» - «Рассмеши комика. Дети». На шоу талантов юным участникам необходимо за одну минуту заставить хотя бы улыбнуться членов жюри. Если кто-то из жюри улыбнулся, то участник получает еще одну минуту или право забрать денежный выигрыш. За каждую последующую минуту сумма заметно увеличивается, но если у юмориста не получилось вновь рассмешить судей, он теряет весь выигрыш.

    В начале 2017-го года вышел новый видеоклип дуэта, после перерыва почти в 9 месяцев с последних видеоработ Потапа и Насти «Золотые киты» и «У мамы», которые имели большой успех у фанатов. Новый клип был снят на свежий трек с лаконичным названием «Я… я», которое не прижилось среди поклонников и в обиходе стало часто заменяться названием «Ядовитая любовь», лучше отражающим суть песни.

    Текст песни, как и всегда для треков дуэта, написал Потап, а Настя Каменских помогла ему с созданием музыки для композиции. 

    1 з 16
    на весь екран згорнути
    Сексапильная Настя Каменских празднует день рождения. Горячие фото знаменитости
    Сексапильная Настя Каменских празднует день рождения. Горячие фото знаменитости
    Сексапильная Настя Каменских празднует день рождения. Горячие фото знаменитости
    Сексапильная Настя Каменских празднует день рождения. Горячие фото знаменитости
    Сексапильная Настя Каменских празднует день рождения. Горячие фото знаменитости
    Сексапильная Настя Каменских празднует день рождения. Горячие фото знаменитости
    Сексапильная Настя Каменских празднует день рождения. Горячие фото знаменитости
    Сексапильная Настя Каменских празднует день рождения. Горячие фото знаменитости
    Сексапильная Настя Каменских празднует день рождения. Горячие фото знаменитости
    Сексапильная Настя Каменских празднует день рождения. Горячие фото знаменитости
    Сексапильная Настя Каменских празднует день рождения. Горячие фото знаменитости
    Сексапильная Настя Каменских празднует день рождения. Горячие фото знаменитости
    Сексапильная Настя Каменских празднует день рождения. Горячие фото знаменитости
    Сексапильная Настя Каменских празднует день рождения. Горячие фото знаменитости
    Сексапильная Настя Каменских празднует день рождения. Горячие фото знаменитости
    Сексапильная Настя Каменских празднует день рождения. Горячие фото знаменитости

     

    Читайте також
    знаменитости Украинская музыка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ