Сексапильная Настя Каменских празднует день рождения. Горячие фото знаменитости

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Красотка Настя Каменских

Сегодня Настя Каменских отмечает 30-летие

Настя Каменских – известная украинская поп-певица. Популярность ей принесли выступления в дуэте «Потап и Настя», привлекшего внимание публики веселыми и хулиганскими песнями, фразы из которых быстро становились крылатыми. Потап и Настя выступают вместе по сей день, но не забывают и о своих сольных музыкальных карьерах.

Анастасия Алексеевна Каменских - киевлянка. Она родилась 4 мая 1987 года в музыкально-спортивной семье. Ее мама пела в Национальном академическом хоре им. Веревки. Папа был капитаном сборной «Динамо» по волейболу, потом перешел на должность концертного директора хора имени Веревки. У Насти нет братьев и сестер. Фамилия Каменских – мамина девичья. Ее и носит Анастасия, так как отцовская «Жмур» не слишком благозвучна.

С раннего детства девочка по настоянию мамы занималась вокалом. В 6-летнем возрасте ее отвели в музыкальную школу, где Настя училась игре на фортепиано. Окончила музыкальную школу в четырнадцать лет. Причем учебу ей пришлось совмещать с длительными поездками за рубеж. Каменских участвовала в программе обмена семьями для детей. Родители мечтали, чтобы дочь изучила языки и жизнь европейских стран методом естественного погружения в среду.

Кроме учебы в институте Каменских уделяла много времени любимому занятию – пению. Свою первую награду – гран-при фестиваля «Черноморские игры» Настя получила в 2004 году. Эта победа так вдохновила молодую исполнительницу, что через год она добилась новой: это была награда «UBN Awards» в Лондоне, номинация «Открытие года». В этот период творческая биография Насти Каменских пошла по восходящей.

Дебютное видео исполнительницы на новую композицию «Какая разница» свело Каменских с киевским рэпером Потапом. Он как раз искал девушку, с которой хотел записать совместную песню под названием «Без любви». Клип на эту композицию стал одним из наиболее ярких хитов украинского шоу-бизнеса. Так родился долгосрочный проект «Потап и Настя». После первой совместной песни «Без любви» появился сингл «Не пара», ставший хитом дуэта.

В 2008-ом году Настя Каменских и Алексей Потапенко дебютировали в качестве актеров. Они снялись в главных ролях мюзикла «Красная шапочка». С миром кино дуэт связал саундтрек «Выкрутасы» для комедийного блокбастера с таким же названием.

Успела Настя Каменских попробовать себя и в модельном бизнесе. Но его «кухня» повергла певицу в шок, и она быстро бросила «жестокий» бизнес. Но позировать перед фотокамерами киевская красавица любит. Она признана одной из самых красивых женщин Украины по версии журнала «Viva!». Настины снимки, в том числе эротические, нередко попадают на обложки глянца. Каменских снималась для журналов «MAXIM», «Playboy» и «XXL».

В 2016-ом году Настя снова выступила в качестве телеведущей. По настоящий момент Настя работает на канале «1+1» и ведет детскую версию юмористического шоу «Рассмеши комика» - «Рассмеши комика. Дети». На шоу талантов юным участникам необходимо за одну минуту заставить хотя бы улыбнуться членов жюри. Если кто-то из жюри улыбнулся, то участник получает еще одну минуту или право забрать денежный выигрыш. За каждую последующую минуту сумма заметно увеличивается, но если у юмориста не получилось вновь рассмешить судей, он теряет весь выигрыш.

В начале 2017-го года вышел новый видеоклип дуэта, после перерыва почти в 9 месяцев с последних видеоработ Потапа и Насти «Золотые киты» и «У мамы», которые имели большой успех у фанатов. Новый клип был снят на свежий трек с лаконичным названием «Я… я», которое не прижилось среди поклонников и в обиходе стало часто заменяться названием «Ядовитая любовь», лучше отражающим суть песни.

Текст песни, как и всегда для треков дуэта, написал Потап, а Настя Каменских помогла ему с созданием музыки для композиции.