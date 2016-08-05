Сексуальный Вин Дизель появился на обложке Men’s Fitness



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В наступившем 2017 году Вина Дизеля на красной дорожке мы будем видеть регулярно – в этом году выходят сразу три его фильма, «Форсаж 8», «Стражи Галактики 2» и «Три Икса: Мировое господство».

В преддверии своего личного сезона промо-туров Вин Дизель снялся в новом номере Men’s Fitness, рассказав, почему он решился спустя много лет вернуться к роли в «Трех Иксах».

В интервью Men’s Fitness Дизель признался, что к роли Ксандера Кейджа спустя много лет он решил вернуться после смерти своего друга и коллеги по «Форсажу» Пола Уокера в 2013 году. «Мне нужно было найти персонажа, который позволил бы мне снова смеяться или хотя бы улыбаться. Мне нужно было заняться чем-то совершенно иным, потому что я практически превратился в развалину. Если бы я этого не сделал, возможно, в конечном итоге я бы решил закончить карьеру актера»





Джерело: popcornnews