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    Сексуальный Вин Дизель появился на обложке Men’s Fitness

    • Сьогодні, 10:19
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    В наступившем 2017 году Вина Дизеля на красной дорожке мы будем видеть регулярно – в этом году выходят сразу три его фильма, «Форсаж 8», «Стражи Галактики 2» и «Три Икса: Мировое господство».

    В преддверии своего личного сезона промо-туров Вин Дизель снялся в новом номере Men’s Fitness, рассказав, почему он решился спустя много лет вернуться к роли в «Трех Иксах».

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    В интервью Men’s Fitness Дизель признался, что к роли Ксандера Кейджа спустя много лет он решил вернуться после смерти своего друга и коллеги по «Форсажу» Пола Уокера в 2013 году. «Мне нужно было найти персонажа, который позволил бы мне снова смеяться или хотя бы улыбаться. Мне нужно было заняться чем-то совершенно иным, потому что я практически превратился в развалину. Если бы я этого не сделал, возможно, в конечном итоге я бы решил закончить карьеру актера»

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    Сексуальный Вин Дизель появился на обложке Men’s Fitness
    Сексуальный Вин Дизель появился на обложке Men’s Fitness
    Сексуальный Вин Дизель появился на обложке Men’s Fitness
    Сексуальный Вин Дизель появился на обложке Men’s Fitness


    Джерело: popcornnews

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