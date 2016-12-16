Селена Гомес поставила новый рекорд в Instagram

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На профиль певицы подписалось больше 110 миллионов человек

На днях стало известно, что Селена Гомес поставила абсолютный рекорд по числу подписчиков в Instagram, оставив далеко позади таких признанных звезд социальных сетей как Ким Кардашьян и Джастина Бибера, пишет журнал Elle.

В частности, несколько дней назад число людей, подписавшихся на профиль исполнительницы превысило отметку 110 миллионов человек.

Певица не смогла оставить этот факт незамеченным и опубликовала фотографию с одного из своих концертов, оставив под этим снимком трогательное послание фанатам: «Спасибо за 110. Буду продолжать вести свою страницу и рассказывать вам правду, и самое главное – знайте, каждый из вас изменил мою жизнь. Я безумно благодарна».