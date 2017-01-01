Селена Гомес рассказала о настоящих чувствах к возлюбленному



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Певица Селена Гомес и музыкант The Weeknd в отношениях уже около пяти месяцев, но лишь недавно девушка решила поделиться своими чувствами с поклонниками

Об отношениях этой звездной пары журналистам стало известно в начале 2017 года. Настойчивые папарацци долго пытались словить влюбленных вместе, но лишь совместные селфи в соцсетях Селены и Абеля (настоящее имя The Weeknd) смогли подтвердить догадки прессы. Недавно знаменитая красавица откровенно поделилась своими чувствами со слушателями одной из американских радиостанций.

«Я отношу себя к такому типу девушек, которые любят безгранично сильно. Я всегда была и остаюсь такой девушкой. Я отдаю свое сердце и душу тому человеку, которого люблю», — рассказала Селена в эфире Miami’s Power 96.5 FM.

Напомним, что в ноябре 2016 года The Weeknd расстался с популярной моделью Беллой Хадид, после двухлетнего романа. Селена Гомес, в свою очередь, пребывала в долгих отношениях с известным певцом Джастином Бибером. Белла и Джастин, узнав о том, что их бывшие возлюбленные теперь вместе, утверждали, что такие отношения это не более чем пиар-ход. Но Селена не скрывает своих эмоций и уже заявила всему миру, что ее сердце навсегда принадлежит Абелю. По крайней мере, в новой видеоработе исполнительницы есть слова «Я шла по улице и пыталась себя уничтожить, а потом увидела твое лицо».

«Я слишком много энергии потратила, беспокоясь о том, что обо мне скажут люди. Лучше я отдам эти эмоции человеку, которого по-настоящему люблю», — добавила влюбленная девушка.

Джерело: peopletalk.ru