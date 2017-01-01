Селена Гомес выпустила новую песню Bad Liar

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Селена Гомес

Селена Гомес, которая продолжает наслаждаться серьезными отношениями с музыкантом The Weeknd, не забывает и о своей музыкальной карьере. На днях девушка представила свой новый хит Bad Liar.

Несколько дней назад певица анонсировала выход нового видеоклипа снимком окна, где было помадой написано «Bad Liar». Поклонники на некоторое время задумались, не появились ли в отношениях Селены и ее бойфренда первые проблемы, однако оказалось, что это всего лишь промо к видеоклипу. Сегодня Гомес выпустила официальный видеоклип на эту песню, смысл которой - в истории внутренней борьбы. Героиня песни борется со своими чувствами по отношению к мужчине, но у нее плохо это получается. Для новой песни Селена использовала мелодию песни Psycho Killer американской рок-группы Talking Heads. Пока клип доступен только на сервисе Spotify, на YouTube-канале певицы, тем временем, песню можно только послушать:





Джерело: popcornnews