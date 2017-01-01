Селин Дион дала напутствие беременной близнецами Бейонсе

В связи с беременностью Бейонсе уже отменила несколько важных выступлений, которые были запланированы на эту весну, в том числе на фестивале Coachella.

Впрочем, это «цветочки» по сравнению с тем, в какую суету предстоит погрузиться ей после рождения малышей - Бейонсе ждет появления на свет близнецов. Совет певице решила дать «бывалая» мама Селин Дион, которая воспитывает троих детей, в том числе 6-летних близнецов Эдди и Нельсона.

«Это будут беспокойные времена! Но ей повезло, что вокруг есть люди, которые готовы прийти на помощь. Впрочем, никто и никогда не заменит детям маму. А она прекрасная мама, я уверена», - цитирует Селин Дион издание E!News.

«Близнецы - это двойное благословение! У Бейонсе уже есть все: она выглядит потрясающе, она знает, что делает, она на вершине успеха и у нее миллионы поклонников. Я желаю ей только лучшего! Я люблю тебя, Бейонсе», - обратилась к Бейонсе Селин Дион.

Напомним, что три недели назад Бейонсе взорвала соцсеть Instagram нежными фотографиями с округлившимся животиком.

Первый снимок установил новый мировой рекорд: только за первые 10 часов после публикации его «лайкнуло» 7 миллионов человек, а после количество отметившихся превысило 10 миллионов.