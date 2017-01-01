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    Селин Дион дала напутствие беременной близнецами Бейонсе

    • Сьогодні, 10:36
    • Розсилка

    В связи с беременностью Бейонсе уже отменила несколько важных выступлений, которые были запланированы на эту весну, в том числе на фестивале Coachella.

     Впрочем, это «цветочки» по сравнению с тем, в какую суету предстоит погрузиться ей после рождения малышей - Бейонсе ждет появления на свет близнецов. Совет певице решила дать «бывалая» мама Селин Дион, которая воспитывает троих детей, в том числе 6-летних близнецов Эдди и Нельсона.

    «Это будут беспокойные времена! Но ей повезло, что вокруг есть люди, которые готовы прийти на помощь. Впрочем, никто и никогда не заменит детям маму. А она прекрасная мама, я уверена»,- цитирует Селин Дион издание E!News.

    «Близнецы - это двойное благословение! У Бейонсе уже есть все: она выглядит потрясающе, она знает, что делает, она на вершине успеха и у нее миллионы поклонников. Я желаю ей только лучшего! Я люблю тебя, Бейонсе»,- обратилась к Бейонсе Селин Дион.

    Напомним, что три недели назад Бейонсе взорвала соцсеть Instagram нежными фотографиями с округлившимся животиком.

    Первый снимок установил новый мировой рекорд: только за первые 10 часов после публикации его «лайкнуло» 7 миллионов человек, а после количество отметившихся превысило 10 миллионов. 

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    Селин Дион дала напутствие беременной близнецами Бейонсе
    Селин Дион дала напутствие беременной близнецами Бейонсе
    Селин Дион дала напутствие беременной близнецами Бейонсе
    Селин Дион дала напутствие беременной близнецами Бейонсе
    Селин Дион дала напутствие беременной близнецами Бейонсе
    Селин Дион дала напутствие беременной близнецами Бейонсе
    Селин Дион дала напутствие беременной близнецами Бейонсе
    Селин Дион дала напутствие беременной близнецами Бейонсе
    Селин Дион дала напутствие беременной близнецами Бейонсе
    Селин Дион дала напутствие беременной близнецами Бейонсе
    Селин Дион дала напутствие беременной близнецами Бейонсе
    Селин Дион дала напутствие беременной близнецами Бейонсе
    Селин Дион дала напутствие беременной близнецами Бейонсе

    Джерело: Hello!
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