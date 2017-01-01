Семь лучших бьюти-образов первого дня Каннского кинофестиваля



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вчера прошло открытие 70-ого Каннского кинофестиваля.

На красной дорожке не прекращался поток знаменитостей, которые позировали перед фотографам в лучших нарядах от известных дизайнеров. Grazia предлагает повнимательнее присмотримся к макияжу звезд.

Как обычно, над бьюти-образами звезд работала целая команда профессиональных визажистов таких марок, как Dior, Chanel и L’Oréal Paris. Мастера старались сделать такой мейкап, чтобы он гармонично смотрелся с образом в целом. Конечно, не обошлось без традиционных красных губ и черных стрелок, которым отдали предпочтение Джессика Честейн и Эль Фэннинг. Но, в основном, звезды выбирали неброский мейкап либо в бежевой, либо розовой гамме.

Джерело: graziamagazine.ru