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    Семь лучших бьюти-образов первого дня Каннского кинофестиваля

    • Сьогодні, 13:25
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    Вчера прошло открытие 70-ого Каннского кинофестиваля.

    На красной дорожке не прекращался поток знаменитостей, которые позировали перед фотографам в лучших нарядах от известных дизайнеров. Grazia предлагает повнимательнее присмотримся к макияжу звезд.

    Как обычно, над бьюти-образами звезд работала целая команда профессиональных визажистов таких марок, как Dior, Chanel и L’Oréal Paris. Мастера старались сделать такой мейкап, чтобы он гармонично смотрелся с образом в целом. Конечно, не обошлось без традиционных красных губ и черных стрелок, которым отдали предпочтение Джессика Честейн и Эль Фэннинг. Но, в основном, звезды выбирали неброский мейкап либо в бежевой, либо розовой гамме.

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    Например, Лили-Роуз Депп осталась верна своему образу: подведенные чeрным карандашом глаза, небольшие стрелки, бежевые тени на веках и помада нюдового оттенка.
    Золотое платье Roberto Cavalli Couture на Еве Герциговой прекрасно сочеталось с макияжем все в той же песочно-золотой гамме.
    Разумеется, все внимание было приковано к глубокому декольте и разрезу на платье Беллы Хадид. Чтобы образ не казался перегруженным, визажисты нарисовали ей стрелки и накрасили губы помадой бледно-клюквенного оттенка.
    Лаконичный образ Умы Турман в розовом платье Atelier Versace дополнил мейк в нежно-розовой гамме.
    Визажисты Марион Котийяр не стали усложнять и сделали натуральный макияж в бежево-розовой гамме, который смотрелся просто, но эффектно.
    Джулианна Мур для красной дорожки выбрала красное платье Givenchy, а вот макияж ей сделали в спокойных, некричащих, розовых оттенках.
    Звезда сериала «Карточный домик» Робин Райт была сама Мисс нежность: бледно-розовая помада, чуть-чуть румян на скулах и густо прокрашенные черной тушью ресницы.
    Семь лучших бьюти-образов первого дня Каннского кинофестиваля

    Джерело: graziamagazine.ru

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