Семейное застолье с украинским акцентом: Мила Кунис и Эштон Катчер опубликовали уникальное домашнее видео

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Мила и Эштон отремонтировали квартиру родителей и рассказали о своем детстве

Мила Кунис и Эштон Катчер - одна из самых закрытых пар в Голливуде. Они редко выходят вместе в свет, не любят показывать детей, а в интервью, если речь заходит о личном, предпочитают просто отшутиться. В сети появилось исключительное видео, в котором поклонники впервые могут увидеть любимых актеров в непринужденной домашней обстановке. Мила вслед за мужем приняла участие в специальном проекте сайта Houzz.com, инвестором которого является Катчер: она под руководством профессионалов и поддержке Эштона провела глобальный ремонт в квартире родителей, Марка и Эльвиры Кунис, в Лос-Анджелесе. И это притом, что в момент переделки Мила находилась на последних сроках беременности. Весь процесс был задокументирован на камеру.

«Я выросла в очень маленьком городе Украины и буквально не имела никакого представления о другом континенте, не говоря уж о другом языке, людях и культурных различиях. Когда мне было семь, мы переехали в Лос-Анджелес. Все вокруг было таким непривычным и шокирующим. Но к восьми годам, мама дорогая, я освоилась так, что...

Когда мне было 9, семья въехала в квартиру, в которой родители живут до сих пор. Я жила там, когда заканчивала школу, когда решила без спроса завести собаку... Все важное, до начала моей карьеры, проходило в этой квартире.

Я бы хотела сделать ремонт для моих родителей, потому что они так много сделали для меня и моего брата. И я очень хочу дать им то, чего они действительно заслуживают», - отметила Мила Кунис.

Мила и Эштон могут купить для своих родителей практически любой дом или квартиру в мире, но, по словам самой актрисы, Эльвира и Марк никогда не согласятся добровольно съехать со своей любимой небольшой жилплощади. Они дружат со всеми соседями и, как шутит Мила, являются уже практически «президентами подъезда».

Перемены в интерьере, конечно, растрогали родителей актрисы до слез. Особенно они обрадовались измененной кухне, на которой теперь удобно проводить застолья. Репетицию семейство провело тут же - Мила, Эштон, ее родители и дизайнер распили бутылку шампанского и позволили оператору записать на камеру их трогательные тосты, признания в любви и семейные шутки.

Джерело: Hello!