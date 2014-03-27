Семейный архив: в сети опубликованы снимки Софии Ротару с семьей

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Внучка Софии Ротару поделилась редким семейным кадром, на котором певица позирует со всей своей семьей

На днях София Ротару выступила на концерте, посвященном творчеству Руслана Квинты. Поддрежать артистку пришла ее семья - сын Руслан, его жена Светлана и их дочь Соня.

Вскоре внучка певицы поделилась редким кадром, на котором запечатлено знаменитое семейство. На семейном портрете не хватает лишь старшего внука Софии Михайловны - Анатолия. Сейчас парень живет и учится в Англии, и поэтому не смог присоединиться к выходу в свет с родными.

Несколько дней спустя после выступления Софии Ротару, жена ее сына Светлана отмечала свой день рождения. В этот раз Анатолий вырвался и приехал на праздник мамы, чтобы лично ее поздравить. Вскоре Соня Евдокименко снова поделилась фотографией своей красивой семьи.