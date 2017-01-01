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    Семья Старков вместе: в сети появились кадры со съемок седьмого сезона «Игры престолов»

    • Сьогодні, 13:04
    • Розсилка

    Джон Сноу, Арья, Санса и Бран вместе предстали на страницах Entertainment Weekly

    Издание Entertainment Weekly поделилось со своими читателями новыми фотографиями актеров, исполнивших главные роли в «Игре престолов» (Game Of Thrones): Кит Харингтон, Софи Тернер, Мэйси Уильямс и Айзек Хемпстед-Райт позировали на съемочной площадке седьмого сезона сериала и появились на обложках журнала.

    Итак, на этой неделе семья Старков воссоединилась: Джон Сноу, Арья, Санса и Бран вместе предстали на страницах Entertainment Weekly. Актеры, сыгравшие центральных персонажей телешоу HBO, были запечатлены за работой – в костюмах своих героев. Новые фото стали продолжением обнародованных ранее промоматериалов.

    Что ждет представителей дома Старков в новых эпизодах сериала, зрители узнают 16 июля, когда стартует седьмой сезон «Игры престолов».

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    Семья Старков вместе: в сети появились кадры со съемок седьмого сезона «Игры престолов»
    Семья Старков вместе: в сети появились кадры со съемок седьмого сезона «Игры престолов»
    Семья Старков вместе: в сети появились кадры со съемок седьмого сезона «Игры престолов»
    Семья Старков вместе: в сети появились кадры со съемок седьмого сезона «Игры престолов»
    Семья Старков вместе: в сети появились кадры со съемок седьмого сезона «Игры престолов»
    Семья Старков вместе: в сети появились кадры со съемок седьмого сезона «Игры престолов»
    Семья Старков вместе: в сети появились кадры со съемок седьмого сезона «Игры престолов»
    Семья Старков вместе: в сети появились кадры со съемок седьмого сезона «Игры престолов»

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