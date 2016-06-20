Сэр Патрик Стюарт озвучит навозную кучу в новом мультфильме от Sony
- Сьогодні, 12:08
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Розсилка
Знаменитый британский актер Патрик Стюарт, озвучит одного из героев нового мультфильма компании Sony «Смайлики», а именно Pile Of Poo (навозную кучу). Премьера анимационной картины назначена на август 2017 года.
Мультфильм рассказывает об эмодзи (emoji) - языке смайлов и других символов, используемых для общения в интернете.
Главный герой картины - смайлик по имени Gene, которого изгнали из Эмодзивилля за то, что он мог отображать не одну, а несколько эмоций.
Новое амплуа Патрика Стюарта вызвало бурную реакцию в соцсетях. Блогеры сразу же сравнили его грядущую работу с предыдущими, опубликовав список значимых ролей.
Выглядит он примерно так:
Жан-Люк Пикар - «Звездный путь», 1987 год
Капитан Ахав - «Моби Дик», 1998 год
Макбет - «Макбет», 2010 год
Какашка - «Смайлики», 2017 год
Джерело: Hello!