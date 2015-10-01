Серена Уильямс выходит замуж за основателя соцсети Reddit Алексиса Оганяна



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вчера Серена Уильямс шокировала всех тех, кто наивно полагает, что она до сих пор неравнодушна к своему экс-бойфренду – рэперу Дрейку.

Знаменитая теннисистка, вторая ракетка мира, 22-кратная победительница турниров серии "Большого шлема" объявила о том, что выходит замуж за основателя социальной сети Reddit - американского бизнесмена армянского происхождения Алексиса Оганяна.

«Поздно пришла домой и увидела коробку и карету. Пункт назначения - Рим. Именно там нас совершенно случайно свела судьба, и теперь все вернулось на круги своя. Он опустился передо мной на колени и произнес самые главные четыре слова. И я сказала ему «да», - написала 35-летняя Серена о помолвке с 33-летним Алексисом, который, в свою очередь, также порадовал подписчиком сообщением о том, что Уильямс "сказала "да".

Рисунок, опубликованный парой в социальной сети Reddit

Отметим, что об отношениях пары известно крайне мало, поскольку оба старались не афишировать свой роман в прессе. Впервые о нем заговорили в 2015 году, с тех пор Оганян регулярно публикует в соцсетях отчеты с теннисных турниров, где участвует Серена, но самой Серены на его снимках нет. Надеемся, что фотографиями со свадьбы эта скрытная пара все же поделится со всеми любопытствующими. Поздравляем!

Джерело: Hello!