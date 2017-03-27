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    Сергей Бабкин показал архивное фото со своей свадьбы

    • Сьогодні, 15:46
    • Розсилка

    Музыкант поздравил любимую с годовщиной семейной жизни

    Звездный тренер вокального шоу «Голос країни-7» и лидер группы 5'Nizza Сергей Бабкин поделился с фанатами трогательным семейным фото, которое он приурочил к годовщине супружеской жизни.

    Сегодня, 27 марта, в День театра, Сергей Бабкин и его жена Снежана празднуют годовщину свадьбы.

    На странице в Instagram звездный тренер изложил архивное фото, сделанное в день их с любимым праздника.

    «2009 год. День свадьбы. «Оформите нас на ближайшую дату!». «27 марта подойдет?». «Очень!». Осознали позже, что 27 марта - Международный день театра. Случайности не случайны!», - подписал фото Бабкин.

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