Сергей Cоседов считает Аллу Пугачеву бездарной



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Музыкальный критик разочарован не только новым репертуаром певицы, но и ее внешним видом.

Сергей Соседов стал гостем выпуска российского ток-шоу, посвященного племяннику Аллы Борисовны.

В ходе обсуждений в студии телеведущий затронул и тему недавнего скандала вокруг Примадонны, а также ее оригинальную реакцию. Певица показала недоброжелателям свои розовые тапочки и попросила не собирать подписи за Пугачеву, а просто жить дальше и радоваться жизни.

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что, показав свои тапки, Пугачева продемонстрировала неуважение к поклонникам, пишет КП.

– Ужасно! Мне кажется, что это неуважение к публике. Она считает себя на такой высоте, что можно говорить все, что угодно. И она говорит, кстати, одно и то же десятилетиями. Вот это «самое смешное желание нравиться всем» я слышу уже лет 30 это точно. У нее не меняется набор этих афоризмов и крылатых выражений. Одно и то же. Она еще любит повторять фразу Виктора Гюго, что величайшее искусство – это оставаться самим собой. Но вот самой собой она не осталась в последнее время, судя по последним выступлениям, бездарным совершенно, – сказал Соседов.

Соседов спародировал Пугачеву, спев ее новую песню «Вдвоем».

– Это Алла Пугачева? Это что такое? А внешний вид? А на кого она похожа? Я когда увидел этот новогодний вечер, я думал это какой-то пародист, я в шоке был, – отметил критик. – Она теряет преданных поклонников, выступая с такими бездарными песнями. Давайте будем откровенны: то, что она спела в новогодний вечер, было очень плохо – и музыкально, и текстово.

Более 100 тысяч россиян подписали петицию, обращенную к руководству Первого канала, с просьбой пересмотреть формат новогодних огоньков. Многих возмутило шоу, которое зрители увидели в ночь на 31 декабря. Автор петиции, ростовчанин Вадим Манукян, окрестил его «В гостях у Примадонны».

В огоньке, помимо Аллы Пугачевой, приняли участие Филипп Киркоров, Максим Галкин, Ирина Аллегрова, Валерия, Кристина Орбакайте и другие звезды. Однако с легкой руки журналистов в прессе появились заголовки вроде «Пугачеву требуют убрать с телевидения», хотя это не совсем так, и в тексте петиции об этом речь не идет.