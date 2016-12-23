Сергей Лазарев подтвердил, что у него есть сын



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На днях сеть взорвала новость о том, что популярный российский певец Сергей Лазарев был замечен с маленьким мальчиком.

В Сети активно распространилась информация о том, что Лазарев скрывает сына от общественности и по мнению журналистов, именно это послужило причиной разрыва с экс-возлюбленной телеведущей Лерой Кудрявцевой.

После опубликованных фотографий с маленьким мальчиком, Лазарев решил сразу же расставить точки над "I". На странице в соцсети Сергей опубликовал пост, в котором объяснил, почему три года скрывал от СМИ и поклонников своего маленького сына.

«Жизнь публичного человека всегда рассматривается под лупой, вызывает массу разговоров, слухов, обсуждений, часто негативных эмоций и даже для взрослых и опытных людей такое повышенное внимание - это сложное испытание, не говоря уже о маленьком ребенке. Именно поэтому, мной и моей семьей было принято решение сохранить прекрасную радостное событие, что произошло в моей жизни два с половиной года назад, исключительно в кругу семьи, не делать никаких заявлений и объявлений», - объяснил свое молчание артист.









