Сергей Лазарев подтвердил, что у него есть сын
- 26 Грудня, 09:25
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Розсилка
На днях сеть взорвала новость о том, что популярный российский певец Сергей Лазарев был замечен с маленьким мальчиком.
В Сети активно распространилась информация о том, что Лазарев скрывает сына от общественности и по мнению журналистов, именно это послужило причиной разрыва с экс-возлюбленной телеведущей Лерой Кудрявцевой.
После опубликованных фотографий с маленьким мальчиком, Лазарев решил сразу же расставить точки над "I". На странице в соцсети Сергей опубликовал пост, в котором объяснил, почему три года скрывал от СМИ и поклонников своего маленького сына.
«Жизнь публичного человека всегда рассматривается под лупой, вызывает массу разговоров, слухов, обсуждений, часто негативных эмоций и даже для взрослых и опытных людей такое повышенное внимание - это сложное испытание, не говоря уже о маленьком ребенке. Именно поэтому, мной и моей семьей было принято решение сохранить прекрасную радостное событие, что произошло в моей жизни два с половиной года назад, исключительно в кругу семьи, не делать никаких заявлений и объявлений», - объяснил свое молчание артист.
Жизнь публичного человека всегда рассматривается под лупой, вызывает массу разговоров, слухов, обсуждений, часто негативных эмоций и, даже для взрослых и опытных людей,такое повышенное внимание–это сложное испытание, не говоря уже о маленьком ребенке. Именно поэтому,мной и моей семьей было принято решение сохранить чудесное радостное событие, произошедшее в моей жизни 2.5 года назад, исключительно в кругу семьи, не делав никаких заявлений и объявлений. Но сегодня,так случилось,что широкой общественности стало известно это сокровенное событие моей личной жизни.И сейчас уже появилось огромное количество публикаций, домыслов, додумок и сплетен. Дабы не плодить их еще больше, хочу официально подтвердить,что я действительно счастлив вот уже 2,5 года быть папой и воспитывать сына. НО Я ОЧЕНЬ ПРОШУ всех уважать личное пространство моей семьи, меня и моего сына и сохранить наше право на частную жизнь.Спасибо за понимание!