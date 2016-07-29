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    Сергей Лазарев показал 2-летнего сына

    • Сьогодні, 12:35
    • Розсилка

    Популярный исполнитель не часто радует поклонников фотографиями сына, но все-же иногда делится радостными моментами отцовства.

    Недавно певец сообщил, что улетает из Америки, где он отдыхал с малышом, обратно в Россию и возвращается к работе. И опубликовал фото сына Никиты, стоящего в аэропорту. Правда лица малыша фанаты все равно не увидели: его скрыла большая кепка.

    «Мы провожаем папу»,- подписал снимок Сергей Лазарев.

     Подписчики удивились тому, как подрос малыш со времени публикации предыдущей фотографии. «Ого, какие вы уже большие!», «И не скажешь, что 2,5 годика», «Никитка! Лапочка, стильный — весь в папу», — написали фанаты.

    "Мы провожаем Пааааапу..." (с) #скромняга #лазаревмладший #мимими

    Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)

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