Сергей Лазарев показал 2-летнего сына



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Популярный исполнитель не часто радует поклонников фотографиями сына, но все-же иногда делится радостными моментами отцовства.

Недавно певец сообщил, что улетает из Америки, где он отдыхал с малышом, обратно в Россию и возвращается к работе. И опубликовал фото сына Никиты, стоящего в аэропорту. Правда лица малыша фанаты все равно не увидели: его скрыла большая кепка.

«Мы провожаем папу»,- подписал снимок Сергей Лазарев.

Подписчики удивились тому, как подрос малыш со времени публикации предыдущей фотографии. «Ого, какие вы уже большие!», «И не скажешь, что 2,5 годика», «Никитка! Лапочка, стильный — весь в папу», — написали фанаты.