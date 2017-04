Сергей Лазарев презентовал комедийный видеоклип в стиле 80-х

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Накануне своего 34-летия Сергей Лазарев сделал подарок своим поклонникам – выпустил новую танцевальную песню «Lucky Stranger», ставшую первым синглом с грядущего альбома певца, релиз которого намечен на осень 2017 года.

Песня вышла в двух вариантах – на английском и русском языках, и, судя по тому, что в первые часы после релиза сингл мгновенно взлетел в тройку самых скачиваемых песен iTunes, «Lucky Stranger» грозится стать одним из главных танцевальных поп-хитов лета.

По словам Сергея Лазарева, видеоклип представляет собой настоящий короткометражный комедийный мюзикл с драками, танцами поцелуями и яркими образами.

Режиссером клипа стал Константин Черепков, в тандеме с которым Сергей работает уже 10 лет («Это все Она», «В самое сердце», «You are the only one», «Нереальная Любовь», «Весна», «Lazerboy» и др.)

«Снимали видео в течение трех дней в разных локациях и это были самые кропотливые и увлекательные съемки музыкального видео в моей творческой биографии,- рассказывает Сергей. - Было важно правильно и правдиво воссоздать эпоху того времени, сделать это со вкусом и с легкой долей юмора. Я сразу понял, что такую идею я могу воплотить только с Костей».