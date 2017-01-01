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    Сергей Притула оригинально поздравил украинцев с Днем вышиванки

    • Сьогодні, 17:55
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    Популярный украинский телеведущий и волонтер Сергей Притула поздравил всех украинцев с Днем вышиванки.

    Своеобразное поздравление телеведущий опубликовал в соцсети Facebook.

    «Вчера с фронта приехал снайпер Вася. Мы с Вами купили в его подразделение винтовку Zbroyar Z008, прицел и кронштейн. Потратили 110 тыс грн. Василий поехал назад воевать. Чтобы мы могли спокойно ходить в вышиванках. С Днем вышиванки Вас, друзья!», — написал он.

    Также, украинский телеведущий и волонтер Сергей Притула опубликовал банковские реквизиты для помощи бойцам АТО.

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