Сергей Притула оригинально поздравил украинцев с Днем вышиванки

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Популярный украинский телеведущий и волонтер Сергей Притула поздравил всех украинцев с Днем вышиванки.

Своеобразное поздравление телеведущий опубликовал в соцсети Facebook.

«Вчера с фронта приехал снайпер Вася. Мы с Вами купили в его подразделение винтовку Zbroyar Z008, прицел и кронштейн. Потратили 110 тыс грн. Василий поехал назад воевать. Чтобы мы могли спокойно ходить в вышиванках. С Днем вышиванки Вас, друзья!», — написал он.

Также, украинский телеведущий и волонтер Сергей Притула опубликовал банковские реквизиты для помощи бойцам АТО.