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    Сергей Притула: Я отвечаю за свои слова

    • Сьогодні, 17:47
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    С легкой руки телеведущего в 2015 году все узнали, что Иван Дорн финансирует АТО.

    В своем скандальном интервью российскому журналисту Иван Дорн заявил, что никогда не финансировал АТО. Впервые о том, что певец дает деньги на украинских бойцов в 2015 году рассказал телеведущий Сергей Притула, когда соцсети возмущались гастролями Дорна в России.

    Тогда Сергей Притула рассказал, что деньги от певца были потрачены на покупку джипа для ребят в АТО, оптику и шлемы. 

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    После выхода скандального интервью, в котором Дорн открестился от помощи бойцам АТО, Сергей Притула написал на своей странице в соцсети следующее: 

    «Здравствуйте. Меня зовут Сергей Притула и я отвечаю за свои слова. За слова Ивана Дорна - нет. Никого ни в чем не убеждаю и спасибо за внимание. Представителей масс-медиа прошу считать это официальным комментарием».

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