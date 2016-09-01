Сериал «Зачарованные» получит ремейк



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Лихорадка» всевозможных римейков и продолжений добралась до культового сериала «Зачарованные» (Charmed) – но, к счастью, есть вероятность, что «возрождение» пройдет успешно, поскольку заниматься созданием ремейка будет канал CW (сериалы «Дневники вампира», «Флэш», «Стрела» и другие).

Непосредственным созданием ремейка «Зачарованных» будет заниматься Дженни Урман – создательница и шоураннер сериала «Девственница» (Jane the Virgin).

Пока о новом проекте практически ничего не известно – за исключением того, что новый сериал будет прямым ремейком «Зачарованных», действие в котором развернется в 1976 году. Урман и ее коллеги по «Девственнице» уже пишут сценарий к ремейку по заказу CW.

«Зачарованные» выходили в эфир на протяжении восьми сезонов на канале WB (позднее он как раз и сменил название на CW, так что ремейк – это своеобразное «возвращение домой») с 1998 по 2006 год.

Джерело: popcornnews