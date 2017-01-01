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Кадр из нового сезона сериала «Твин Пикс»

Выхода каких сериалов публика ждет в 2017 году – топ-10 самых долгожданных премьер

Будущее мировой киноиндустрии за сериалами. Об этом свидетельствует количество многосерийных фильмов, которые выйдут на экраны в 2017-м. Драмы, детективы, комедии, боевики – всем жанрам нашлось место в списке премьер этого года.

Столицей мирового сериального производства остаются США. Именно в этой стране сегодня снимается львиная доля популярных долгоиграющих кинолент, с которыми мы и собираемся вас познакомить.

Топ-10 сериалов 2017 года

«Скотч» подготовил подборку самых громких премьер сериалов, которые следует ожидать в этом году.

«Твин Пикс» (Showtime, апрель)

Страна: США

Режиссер: Дэвид Линч

Жанр: драма, криминал

По сюжету 25 лет назад жители маленького городка Твин Пикс были ошеломлены загадочным убийством королевы школы Лоры Палмер. Но история еще не закончена, события давно минувших дней дают о себе знать.

Дэвид Линч не просто снимает свой первый полноценный проект за последние 10 лет, но и возвращается к, пожалуй, самому значительному сериалу в истории ТВ, на котором многие из нас росли, крепли и теряли разум.

Он привлек к проекту весь старый каст, включая агента Купера (Кайл МакЛоклен), и добавил к нему новый звездный десант из Моники Беллуччи, Джима Белуши, Эшли Джадд, Майкла Сера, Дженнифер Джейсон Ли, Лоры Дерн, Наоми Уоттс, Аманды Сайфред, Тима Рота, Тома Сайзмора и примерно 45 % всех остальных членов Гильдии актеров.

«Американские боги» (Starz, весна)

Страна: США

Режиссер: Дэвид Слэйд, Адам Кэйн, Винченцо Натали

Жанр: фэнтези, детектив

Экранизацией выдающегося романа Нила Геймана о том, как древний скандинавский Один борется с новейшими технобогами при помощи бывшего уголовника, занимается канал Starz. Но пусть вас это не смущает: проект долгое время находился в ведомстве HBO, его созданием озадачены Брайан Фуллер («Ганнибал») и Майкл Грин (сценарист фильмов «Чужой: Завет» и «Бегущий по лезвию 2049»), а в режиссерское кресло удалось засесть Дэвиду Слэйду и Винченцо Натали.

К тому же у этого сериала образовался интригующий актерский состав: помимо Иэн МакШейна и относительного новичка Рики Уиттла, здесь имеются Джиллиан Андерсон, Эмили Браунинг, Криспин Гловер, Петер Стормаре, Джереми Дэвис и даже Дейн Кук.

«Двойка» (HBO, лето)

Кадр из сериала «Двойка»

Страна: США

Режиссер: Джеймс Франко, Мишель МакЛарен, Ута Бризвитц

Жанр: драма

Дэвид Саймон, подаривший миру «Прослушку», объединился с автором детективных романов Джорджем Пелеканосом, и вместе они создали сериал, рассказывающий о нью-йоркской порноиндустрии 1970-х годов. Джеймсу Франко достались сразу две главные роли — братьев-близнецов Винсента и Фрэнки Мартино, магнатов подворотен в районе Таймс-сквер. Франко не придется взаимодействовать только с самим собой.

Рядом будет Мэгги Джилленхол, играющая ударницу труда на ниве порно. Один из эпизодов сериала поставлен Мишель МакЛарен (режиссер «Во все тяжкие», «Игры престолов», «Мира Дикого Запада» и т. д.).

«Табу» (BBC, стартовал 7 января)

Страна: США

Режиссер: Андерс Энгстрем, Кристоффер Нюхольм

Жанр: драма

Том Харди снова объединяется с режиссером «Лока» и создателем «Острых козырьков» Стивеном Найтом, чтобы рассказать историю о приключениях, предательстве, мести и огромной корпоративной машине в версии начала XIX века. Этот мини-сериал в восьми частях был создан Найтом, Харди и его отцом, которого зовут Чипс Харди.

Также среди исполнительных продюсеров проекта числится Ридли Скотт. За второй план отвечают Джонатан Прайс, Уна Чаплин, Стивен Грэм, Майкл Келли, Том Холландер и Франка Потенте.

«Я тут умираю» (Showtime, лето)

Страна: США

Режиссер: Адам Дэвидсон, Иэн Б. МакДональд, Джон С. Бейрд

Жанр: драма, комедия

Сериал о комедийном клубе в Лос-Анджелесе 1970-х создан не кем-нибудь, а Джимом Керри, который, впрочем, решил ограничить свои функции продюсерскими. Владелицу клуба, известную железной хваткой и твердой поступью, играет оскаровская лауреатка Мелисса Лео. На подпевках у нее Ари Грейнор, Кларк Дьюк и Майкл Ангарано, зато от почетных гостей тут нет отбоя.

В камео появятся Альфред Молина, Себастьян Стэн, Роберт Форстер и многие другие. Сценарий шоу написал Дэйв Флеботт («Мастера секса»), основываясь на одноименной книге Уильяма Нойдельседера. Нам обещают мрачную комедию с эпизодами длиною в час.

«Легион» (FX, 8 февраля)

Страна: США

Режиссер: Майкл Аппендаль, Дэнни Гордон, Ной Хоули

Жанр: фантастика, боевик, драма

Сериал Marvel созданный для показа на канале FX. Дэн Стивенс из «Аббатства Даунтон» играет Дэвида Холлера, мутанта по прозвищу Легион и по совместительству сына профессора Ксавье. То есть это будет первый сериал из вселенной Marvel, связанный с «Людьми Икс», а не с теми же «Мстителями». Легион проводит какое-то время в психиатрической лечебнице и, когда осознает, что он не является безумным, а просто излишне одарен, пускается на поиски женщины, в которую до этого влюбился в больнице.

Помимо Стивенса, в ролях задействованы Обри Плаза, Рэйчел Келлер и Джин Смарт, но самое главное в этом сериале — то, что он создан, написан и спродюсирован Ноа Хоули, который с оглушительным успехом перенес на малый экран «Фарго» братьев Коэн.

«Рассказ служанки» (Hulu, 26 апреля)

Страна: США

Режиссер: Рид Морано, Майк Баркер

Жанр: фантастика, драма

Антиутопию по одноименному роману Маргарет Этвуд в 1989 году снял режиссер «Жестяного барабана» Фолькер Шлёндорф, а в Копенгагене в 2000 году прошла премьера оперы, поставленной по книге. Настал черед сериала про республику Гилеад, сформированную на останках США. Героиня Элизабет Мосс — служанка. Раз в месяц она встречается со своим хозяином (Джозеф Файнс) и молится, чтобы от их соития получился здоровый ребенок. Потому что в дивном новом мире победившего христианского фундаментализма служанка — лишь сосуд для воспроизводства.

Сценарий принадлежит перу Айлин Чейкин, шоураннера «Империи», а над «Рассказом служанки» работал Брюс Миллер, создатель фантастического сериала «Сотня».

«Защитники» (Netflix, осень)

Страна: США

Режиссер: С.Дж. Кларксон, Ута Бризвитц, Питер Хор

Жанр: фантастика, боевик, криминал

Как известно, в «Защитниках» появятся герои всех сериалов Marvel, снятых Netflix: Сорвиголова, Джессика Джонс, Люк Кейдж, Железный Кулак. Разработкой занимались Дуглас Петри («Мертвые до востребования», «Американская история ужасов», «Сорвиголова») и Марко Рамирез («Сыны анархии», «Оранжевый — хит сезона», «Сорвиголова»), они же числятся шоураннерами второго сезона сериала про слепого адвоката-супергероя.

В качестве антагониста выступает главная боевая женщина кинематографа Сигурни Уивер. Сериал будет состоять из восьми эпизодов и завершит эпопею Marvel и Netflix с уличными героями. Что будет дальше, пока не сообщается, но ходят слухи, что Marvel как-то скрестит свою кино- и телевселенные.

«Цыганка» (Netflix, осень)

Кадр из сериала «Цыганка»

Страна: США

Режиссер: Виктория Махони, Алик Сахаров, Сэм Тейлор-Джонсон

Жанр: триллер, драма

В десятисерийном триллере «Цыганка» Наоми Уоттс играет психотерапевта, которая вступает в опасные отношения с людьми из окружения ее пациентов. Билли Крудапу досталась роль ее мужа. Создатель шоу — никому не известная, но наверняка талантливая дебютантка Лиза Рубин, а первые две серии поставит режиссер фильмов «50 оттенков серого» и, что важнее, «Стать Джоном Ленноном» Сэм Тейлор-Джонсон.

«Звездный путь: Дискавери» (CBS, май)

Страна: США

Режиссер: Винченцо Натали, Ли Роуз, Дэвид Семел

Жанр: фантастика

Ребутом легендарной франшизы на телевидении занимался создатель сериалов «Ганнибал» и «Мертвые до востребования» Брайан Фуллер, а помогал ему в этом Алекс Куртцман. Возвращения «Звездного пути» (он же «Стартрек», как мы помним) на малый экран ждут ревностные трекки, многие из которых убеждены, что недавние фильмы утратили дух саги и превратились лишь в космические стрелялки.

Фуллер также пообещал, что теперь в сериале будет много неожиданных персонажей. Например, женщина-капитан на борту «Дискавери» (ее играет Сонекуа Мартин-Грин) и лейтенант-гей по имени Стамец (Энтони Рэпп).