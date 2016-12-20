Сестра Бритни Спирс рассказала о состоянии своей дочери после серьезной аварии
- Сьогодні, 12:39
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Розсилка
8-летней племяннице Бритни Спирс - Мэдди - за последние 10 дней пришлось пережить многое: и серьезную аварию на квадроцикле, и экстренную госпитализацию, и пребывание в больнице в тяжелом состоянии.
К счастью, все самое страшное позади - в минувшую пятницу девочку выписали из клиники, а вчера, в День святого Валентина, врач Мэдди разрешил ей навестить одноклассников в школе.
Об этом рассказала сестра Бритни и мама Мэдди - Джейми Линн Спирс.
Мэдди пока недостаточно здорова, чтобы вернуться в школу, но ее доктора разрешили ей сегодня в честь праздника увидеться с одноклассниками. Это сделало ее такой счастливой. Она была рада не только увидеться с друзьями, но и угостить их этими шоколадками. Это был замечательный момент для нас после всего, что нам пришлось пережить. Мы так благодарны за возможность праздновать День всех влюбленных с теми, кого любим! Счастливого Дня святого Валентина, - написала Джейми Линн.