Сестра Бритни Спирс рассказала о состоянии своей дочери после серьезной аварии

К счастью, все самое страшное позади - в минувшую пятницу девочку выписали из клиники, а вчера, в День святого Валентина, врач Мэдди разрешил ей навестить одноклассников в школе.

Об этом рассказала сестра Бритни и мама Мэдди - Джейми Линн Спирс.

Мэдди пока недостаточно здорова, чтобы вернуться в школу, но ее доктора разрешили ей сегодня в честь праздника увидеться с одноклассниками. Это сделало ее такой счастливой. Она была рада не только увидеться с друзьями, но и угостить их этими шоколадками. Это был замечательный момент для нас после всего, что нам пришлось пережить. Мы так благодарны за возможность праздновать День всех влюбленных с теми, кого любим! Счастливого Дня святого Валентина, - написала Джейми Линн.