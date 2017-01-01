Сестра Хита Леджера рассказала о его последнем дне жизни

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Смерть Хита Леджера потрясла абсолютно всех — от родных и преданных фанатов до тех, кто посмотрел всего лишь один фильм с актером

. Накануне премьеры документального фильма «Я Хит Леджер», близкие звезды «Темного рыцаря» рассказали о последних днях его жизни.

В стороне не осталась и родная сестра Хита Кейт, которая видела его последний раз в ночь перед смертью: «Мы шутили и смеялись. Он пугал нас тем, что сделает пирсинг в носу нашей младшей сестры Эшли. Потом он сказал, что должен идти и позвонит утром, в 8:30. Я успела ему сказать, что люблю его», — призналась Кейт журналу People.

По словам сестры Леджера, он сильно мучился эмоционально и физически. Причина одна — разлука с дочерью Матильдой, которая появилась на свет в отношениях с Мишель Уильямс. «Разлука с ней подталкивала его к краю, — признается Кейт. — Он не был идеальным отцом и партнером, и это очень расстраивало его».





Мишель Уильямс и Хит Леджер

Напомним, 28-летний актер Хит Леджер был найден мертвым в своей нью-йоркской квартире в январе 2008 года. Причиной смерти стала острая интоксикация: актер принял вместе болеутоляющие препараты, транквилизаторы и снотворные. Говорили, что всему виной депрессия, в которую он впал после расставания с Мишель Уильямс в 2007 году: их отношения начались на съемках «Горбатой горы» в 2004 году, а спустя год у пары родилась дочь Матильда. Отец Хита Леджера как-то признавался, что в его смерти виноват лишь он сам: Ким Леджер предупреждал сына об опасности смешивания таблеток, однако тот его не послушал.

Джерело: graziamagazine.ru