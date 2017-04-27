Сестра Юлии Самойловой и рэпер Джиган стали родителями в третий раз



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сестра экс-представительницы России на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017» Юлии Самойловой родила.

О пополнении в семействе сообщил рэпер Джиган, выложив снимок из роддома:

«Я в раю! Знакомьтесь, Майя! Моя третья дочка! С Богом», — написал Джиган под фото, где держит новорожденную малышку на руках. Самое интересное и трогательное, что Оксана родила дочь в свой день рождения: сегодня модели исполнилось 29 лет, пишет журнал graziamagazine.

Напомним, что Юлия Самойлова не смогла представить свою страну на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017» в связи с тем, что ей запрещен въезд на территорию Украины сроком на три года.

Отметим, что «Первый канал» (Россия) заявил, что если Юлию не пустят в Украину, то она автоматически станет участницей «Евровидения» от РФ в 2018 году. Однако песню девушка будет исполнять другую.

Напомним, что российская певица, экс-представительница РФ на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017» Юлия Самойлова выступит в оккупированном Севастополе (Крым) на День победы 9 мая.