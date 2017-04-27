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    Сестра Юлии Самойловой и рэпер Джиган стали родителями в третий раз

    • Сьогодні, 12:37
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    Сестра экс-представительницы России на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017» Юлии Самойловой родила.

    О пополнении в семействе сообщил рэпер Джиган, выложив снимок из роддома:

    «Я в раю! Знакомьтесь, Майя! Моя третья дочка! С Богом», — написал Джиган под фото, где держит новорожденную малышку на руках. Самое интересное и трогательное, что Оксана родила дочь в свой день рождения: сегодня модели исполнилось 29 лет, пишет журнал graziamagazine.

    Напомним, что Юлия Самойлова не смогла представить свою страну на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017» в связи с тем, что ей запрещен въезд на территорию Украины сроком на три года.

    Отметим, что «Первый канал» (Россия) заявил, что если Юлию не пустят в Украину, то она автоматически станет участницей «Евровидения» от РФ в 2018 году. Однако песню девушка будет исполнять другую.

    Напомним, что российская певица, экс-представительница РФ на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017» Юлия Самойлова выступит в оккупированном Севастополе (Крым) на День победы 9 мая.

    Я в раю!!! Знакомьтесь, Майя! Моя третья дочка! С Богом!!!

    Публикация от Джиган / GeeGun (@iamgeegun)

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