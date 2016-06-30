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    Шакира сняла Жерара Пике в своем новом клипе про любов

    • Сьогодні, 17:19
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    Шакира и Жерар Пике - пример того, как люди из разных миров могут идеально дополнять друг друга

    Познакомившись с Жераром, Шакира стала его музой и преданной поклонницей футбольного клуба «Барселона». Ни одного важного матча на стадионе Камп Ноу не обходится без ее присутствия. Не меньше вдохновляет на творчество и написание песен любимую и сам Жерар.

    Как стало известно сегодня, в новом клипе - на песню Me enamoré - Шакира снимется не в окружении сексуальных моделей и танцоров, как она это делает обычно, а в компании своего мужа. Песня, на которую будет выпущен ролик, посвящена именно ему и их истории любви. Ролик будет представлен 26 мая, а пока можно посмотреть, как проходили съемки. Работа над клипом велась в одном из жилых дворов Барселоны, и наблюдать за процессом местные жители могли прямо из своих окон. Один из таких случайных свидетелей и выложил бэкстейдж клипа в свой Instagram.

    Shakira & Piqué! #meenamore #setlife #makingof #onset #gerardpique #shakira #barcelona

    Публикация от Alba (@alba.guimera)

    Джерело: Hello!

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