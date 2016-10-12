Шарлиз Терон лишилась двух зубов ради новой роли

«Во время боя я так сильно сжала зубы, что сломала два из них, в глубине рта - возможно, потому, что мои руки не были достаточно сильными для удара», - рассказала Терон. Актриса призналась, что ее зубы все еще в плохом состоянии, и она до сих пор проходит лечение, чтобы восстановить их.

«Атомную блондинку» уже называют женской версией «Джона Уика»: история шпионки Лоррейн Бротон снята режиссером первой части боевика с Киану Ривзом - Дэвидом Литчем, а роль напарника героини Шарлиз Терон исполнил Джеймс МакЭвой. Долгие месяцы тренировок дались Шарлиз с большим трудом, она все время сомневалась в своих силах.

«Я говорила Дэвиду: «Мы ведь собираемся драться понарошку, да?». А он мне: «Нет, ты по-настоящему сейчас врежешь этим большим парням».