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    Шарлиз Терон лишилась двух зубов ради новой роли

    • Сьогодні, 09:23
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    Голливудская дива Шарлиз Терон уже не раз доказывала, что ради искусства готова пойти на любые жертвы: и без того стройная актриса резко худела для роли в фильме«Сладкий ноябрь», поправлялась на 13 килограммов, чтобы стать «Монстром», и на 16 - для своей новой ленты «Талли».

    А во время подготовки к съемкам боевика «Атомная блондинка», который выйдет на экраны этим летом, звезда, как оказалось, даже лишилась двух зубов, о чем рассказала на допремьерном показе картины в рамках техасского кинофестиваля SXSW.

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    Джерело: Hello!

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