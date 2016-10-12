Шарлиз Терон лишилась двух зубов ради новой роли
- Сьогодні, 09:23
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Голливудская дива Шарлиз Терон уже не раз доказывала, что ради искусства готова пойти на любые жертвы: и без того стройная актриса резко худела для роли в фильме«Сладкий ноябрь», поправлялась на 13 килограммов, чтобы стать «Монстром», и на 16 - для своей новой ленты «Талли».
А во время подготовки к съемкам боевика «Атомная блондинка», который выйдет на экраны этим летом, звезда, как оказалось, даже лишилась двух зубов, о чем рассказала на допремьерном показе картины в рамках техасского кинофестиваля SXSW.
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Джерело: Hello!