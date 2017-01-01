Шарлотта Генсбур стала новым лицом модного дома Saint Laurent

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Актриса стала новой музой Энтони Ваккарелло

В числе посланниц Saint Laurent есть дамы самые разные: скандальная Кортни Лав, каноническая Катрин Денев, легендарная Джейн Биркин и популярная Кара Делевинь.

Сегодня к этому списку присоединилась еще одна «девушка с историей» – героиня «Нимфоманки» и «Антихриста» Шарлотта Генсбур.

Модный дом уже выпустил видео с Генсбур в главной роли – актриса прогуливается по пустынному залу в асимметричном мини-платье на одно плечо из осенне-зимней коллекции – 2018, пишет журнал Elle.