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    Шоу-біз

    Шарлотта Генсбур стала новым лицом модного дома Saint Laurent

    • Сьогодні, 14:14
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    Актриса стала новой музой Энтони Ваккарелло

    В числе посланниц Saint Laurent есть дамы самые разные: скандальная Кортни Лав, каноническая Катрин Денев, легендарная Джейн Биркин и популярная Кара Делевинь.

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    Сегодня к этому списку присоединилась еще одна «девушка с историей» – героиня «Нимфоманки» и «Антихриста» Шарлотта Генсбур.

    Модный дом уже выпустил видео с Генсбур в главной роли – актриса прогуливается по пустынному залу в асимметричном мини-платье на одно плечо из осенне-зимней коллекции – 2018, пишет журнал Elle.

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