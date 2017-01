Шайя ЛаБаф арестован во время протеста против Трампа

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Несколько дней назад Шайя ЛаБаф, в последнее время известный не столько новыми ролями в кино, сколько странноватыми перфомансами, запустил новый четырехлетний проект против Дональда Трампа.

А вчера на месте проведения этой акцииЛаБафа арестовали.

Напомним, что несколько дней назад в Куинсе, у Музея движущегося изображения (Museum of the Moving Image) в Нью-Йорке разместили камеру, изображение с которой транслируются на сайт проекта круглые сутки – и, как обещает актер, будет транслироваться непременно все 4 года президентского срока Трампа. Все желающие принять участие в арт-проекте должны встать возле специальной стены с надписью «Ему не удастся нас разобщить» (He will not divide us) и произнести эти слова вслух перед камерой.

Непосредственно у этой самой камеры и произошел конфликт, в результате которого Шайя ЛаБаф был арестован: актеру не понравились слова какого-то мужчины, который решил поучаствовать в акции, после чего произошла стычка. Отметим, что арест был произведен весьма оперативно, поскольку с 23 января на месте проведения акции постоянно дежурят представители нью-йоркской полиции.

Джерело: popcornnews