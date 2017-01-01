Шайя ЛаБаф перенес акцию протеста против Трампа в Великобританию

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Многострадальная акция Шайя ЛаБафа «Он нас не разделит», которую актер устроил в знак протеста против нового президента США – Дональда Трампа, вновь была перенесена, и на этот раз за пределы Штатов.

«Как показало время, в Соединённых Штатах Америки этому арт-проекту небезопасно», - говорит Шайа.

Поэтому актер продолжит свой перфоманс в Великобритании, тем более что он получил официальное согласие Британского Фонда искусств и творческих технологий. Смысл арт-протеста ЛаБафа заключается в том, что любой желающий может на камеру высказать все, что он думает про Дональда Трампа, начиная свою речь со слов «он нас не разделит».

Напомним, что ранее актер пытался обосноваться в Нью-Йорке, где был арестован, в Альбукерке и в Теннеси, где онлайн камеры были демонтированы. Все это время перфоманс Шайи был подвергнут критике от сторонников Трампа, а также сопровождался несогласием городских учреждений соседствовать с подобной акцией протеста, которая может угрожать мирным жителям.

Джерело: popcornnews