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    Шоу-біз

    Шайя ЛаБаф проведет месяц в одиночестве в хижине на севере Европы

    • Сьогодні, 15:17
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    Актер задумал очередной перформанс.

    Американский актер Шайя ЛаБаф, известный своим дурным нравом, запустил очередной арт-проект.

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    На этот раз перформанс проходит при поддержке финского музея современного искусства «Киасма». Суть проекта с названием #Alonetogether заключается в том, что ЛаБафу придется прожить целый месяц в одиночестве в хижине на севере Финляндии.

    Единственной связью с внешним миром для актера станет видеотрансляция, которую можно увидеть как в музее, так и на сайте. Помимо ЛаБафа в проекте будут участвовать его бессменные арт-соратники Настя Ронкко и Люк Тернер, но находиться они будут в трех разных хижинах. Посетители музея смогут поговорить с затворниками с помощью текстовых сообщений, публикуемых в трансляции.

    Джерело: trendspace.ru

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