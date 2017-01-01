Шайя ЛаБаф проведет месяц в одиночестве в хижине на севере Европы
- Сьогодні, 15:17
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Актер задумал очередной перформанс.
Американский актер Шайя ЛаБаф, известный своим дурным нравом, запустил очередной арт-проект.
На этот раз перформанс проходит при поддержке финского музея современного искусства «Киасма». Суть проекта с названием #Alonetogether заключается в том, что ЛаБафу придется прожить целый месяц в одиночестве в хижине на севере Финляндии.
Единственной связью с внешним миром для актера станет видеотрансляция, которую можно увидеть как в музее, так и на сайте. Помимо ЛаБафа в проекте будут участвовать его бессменные арт-соратники Настя Ронкко и Люк Тернер, но находиться они будут в трех разных хижинах. Посетители музея смогут поговорить с затворниками с помощью текстовых сообщений, публикуемых в трансляции.
Джерело: trendspace.ru