Шайя ЛаБаф запустил 4-летний арт-проект в знак протеста против Трампа
- Сьогодні, 11:40
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Актер Шайа ЛаБаф в последнее время все чаще фигурирует в СМИ благодаря не ролям в кино, а весьма необычным арт-проектам и перфомансам.
Очередной инициативой актера стал рассчитанный аж на 4 года проект в знак протеста против нового президента США Дональда Трампа.
В рамках нового проекта ЛаБафа у Музея движущегося изображения (Museum of the Moving Image) в Нью-Йорке разместили камеру, изображение с которой транслируются на сайт проекта круглые сутки – и, как обещает актер, будет транслироваться непременно все 4 года президентского срока Трампа. Все желающие принять участие в арт-проекте должны встать возле специальной стены с надписью «Ему не удастся нас разобщить» (He will not divide us) и произнести эти слова вслух перед камерой. Одним из первых участников стал Джейден Смит, сын актера Уилла Смита.
На сайте проекта сообщается, что «мантра «Он не разделит нас» действует в качестве демонстрации сопротивления или настойчивости, оппозиции или оптимизма, которая руководствуется духом каждого участника и общества».
Посмотреть трансляцию можно по этой ссылке.
Джерело: popcornnews