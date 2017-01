Шайя ЛаБаф запустил 4-летний арт-проект в знак протеста против Трампа

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Актер Шайа ЛаБаф в последнее время все чаще фигурирует в СМИ благодаря не ролям в кино, а весьма необычным арт-проектам и перфомансам.

Очередной инициативой актера стал рассчитанный аж на 4 года проект в знак протеста против нового президента США Дональда Трампа.

В рамках нового проекта ЛаБафа у Музея движущегося изображения (Museum of the Moving Image) в Нью-Йорке разместили камеру, изображение с которой транслируются на сайт проекта круглые сутки – и, как обещает актер, будет транслироваться непременно все 4 года президентского срока Трампа. Все желающие принять участие в арт-проекте должны встать возле специальной стены с надписью «Ему не удастся нас разобщить» (He will not divide us) и произнести эти слова вслух перед камерой. Одним из первых участников стал Джейден Смит, сын актера Уилла Смита.

На сайте проекта сообщается, что «мантра «Он не разделит нас» действует в качестве демонстрации сопротивления или настойчивости, оппозиции или оптимизма, которая руководствуется духом каждого участника и общества».

Посмотреть трансляцию можно по этой ссылке.

Джерело: popcornnews