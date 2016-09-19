Шэрон Стоун получила награду «Мама года»

В ближайшее воскресенье в США будет отмечаться День матери, в который семьи ежегодно чествуют прекрасную половину родителей.

Статуэтку Шэрон вручали ее сыновья: 16-летний Роан, 12-летний Лэрд и 10-летний Куинн. Каждый из них произнес короткую, но трогательную речь в честь своей мамы, подчеркнув, что она очень любящая, заботливая и действительно заслуживает эту награду. Каждый из сыновей Стоун – приемный, но она всегда окружала их максимальной заботой и любовью. Актриса с трудом сдерживала слезы после слов своих детей, однако смогла собраться и произнеси ответную речь: «Я так счастлива, что мои дети выбрали меня. Быть матерью непросто, но взамен я получаю любовь своих ангелочков. Каждый решает сам, чему учить своих детей. Мы твердо стоим на ногах и бесстрашно преодолеваем трудности, мы выбираем добро и любовь».

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