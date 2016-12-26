Шесть главных фильмов марта, которые стоит посмотреть



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Оскаровские номинанты, новые амплуа Кристен Стюарт и Эммы Уотсон – мы собрали лучшие фильмы, которые стоит посмотреть в кинотеатре в первый месяц весны.

«Персональный покупатель» / Personal Shopper, реж. Оливье Ассайас

В прокате со 2 марта

Показанный в основном конкурсе прошлогоднего Каннского фестиваля этот фильм разделил киножурналистов на два полярных лагеря: одни его практически ненавидели, другие – превозносили до небес, называя лучшей работой Ассайаса. Кажется, жюри во главе с Джорджем Миллером было ближе ко вторым. Вечный каннский неудачник Ассайас наконец завоевал на Лазурном Берегу награду за лучшую режиссуру, которую, правда, пришлось разделить с Кристианом Мунджиу. Сюжет повествует о Морин, героине Кристен Стюарт, недавно потерявшей брата-близнеца, с которым их соединяла потусторонняя связь. Еще в детстве они договорились, что тот, кто умрет первым, даст знать о потустороннем мире оставшемуся родственнику. И вот Морин приходят странные смс от неизвестного, которого она через время начинает считать духом брата.

Как ни странно, и поклонники, и ненавистники «Покупателя» зачастую сходятся в одном: Кристен сыграла прекрасно. Удивлены? Тогда вспомните, что благодаря «Зильс-Марие» Ассайаса давно-уже-не-звезда «Сумерек» стала первой американской актрисой, получившей «Сезар», французский аналог «Оскара». В сумме все эти факторы производят нужный эффект: «Персональный покупатель», как и положено хорошему мистическому триллеру, интригует еще издалека.

«Лев» / Lion, реж. Гарт Дэвис

В прокате со 2 марта

Пятилетний Сару уснул в поезде. Это обернулось для него долгим запутанным путешествием из Индии в Австралию, к новым родителям, которые усыновили потерявшегося мальчика. Возмужавший Сару (Дев Патель) хочет найти свою настоящую семью… для этого принимается до медитативности неторопливо рассматривать Google Earth. Несмотря на целую череду сюжетных случайностей и совпадений, «Лев» основан на реальных событиях, а точнее – на автобиографическом романе Сару Бриерли «Долгая дорога домой».

На «Оскаре» фильму не удалось победить ни в одной из шести номинаций, впрочем, совместный перформанс Пателя, Руни Мары и Николь Кидман все равно пропускать не стоит. К слову, не менее чем «Лев», интересен следующий проект Дэвиса под названием «Мария Магдалина», где главная роль достанется все той же Маре, а Иисуса сыграет… Хоакин Феникс. Так что, возможно, зрительский успех нынешней работы станет как бы авансом для следующей.

«Джеки» / Jackie, реж. Пабло Ларраин

В прокате с 8 марта

В кинотеатрах – отголоски оскаровского сезона. В этом году прежде любимые киноакадемией байопики выпали из тренда, так что «Джеки» с ее тремя номинациями осталась за бортом. Впрочем, история Жаклин Кеннеди и без того не обделена всевозможными наградами – сайт IMDb, к примеру, насчитал у картины 36 побед и 141 номинацию. Зачастую в фильме отмечают великолепные костюмы, саундтрек (его автор Мика Леви прежде нагнала настоящей жути в «Побудь в моей шкуре» со Скарлетт Йоханссон) и, конечно же, игру Натали Портман, ради которой большая часть зрителей и отправится в кинотеатр.

«Джеки» не строит предположений относительно смерти Кеннеди – честно говоря, фильм вообще не о нем, и в этом, возможно, наибольшая заслуга Пабло Ларраина. Режиссер как-то отметил, мол, «после убийства мужа в жизни Джеки были все необходимые для фильма элементы: ярость, любопытство и любовь», – что ж, примерно на этих составляющих и замешан центральный образ. Кстати, «Джеки» продюсировал Даррен Аронофски, под руководством которого Портман завоевала «Оскар» за игру в «Черном лебеде». Кажется, этим двум стоит чаще работать вместе.

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