Шокирующие цифры: сколько стоит инаугурация Дональда Трампа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Если вы не знали, то инаугурационные мероприятия растянутся на три дня.

Вчера, например, состоялся концерт при участии звезд, которые согласились выступать. Сегодня в полдень (около 19:00 по киевскому времени) Трамп даст клятву народу США, после чего вечером примет бал, пишет журнал Elle.

А 21 января пройдет молитвенный завтрак в Национальном соборе США. Все это выльется в кругленькую сумму, а именно - около 200 миллионов долларов.

По информации, Трамп уже потратил 90 миллионов, что является рекордом всех времен. Барак Обама в свое время отдал на все мероприятия не более 55 миллионов.

Только обеспечение безопасности в эти дни будет стоить не менее 100 миллионов. Учитывая тот факт, что завтра планируется ряд протестов.

Деньги на все мероприятия поступают из двух источников: частные лица и плательщики налогов. Кроме того, Дональд Трамп надеется выручить около 70 миллионов от благотворительных пожертвований. Также часть денег на инаугурацию удастся получить за счет продаж билетов на «Молитвенный завтрак», стоимость которых варьируется от 25 тысяч до миллиона долларов. Цена зависит от близости места к президенту.