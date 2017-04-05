Шварценеггер выбыл из «Неудержимых» вслед за Сталлоне

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Актер заявил, что без Сталлоне не будет участвовать в новом фильме франшизы

Комментарий от бывшего губернатора Калифорнии получило издание Entertainment Weekly.

«Никаких «Неудержимых» без Слая. Без него я бы никогда не снялся в еще одном фильме [франшизы]», — сказал Шварценеггер в беседе с корреспондентом EW.

Ранее представитель Сильвестра Сталлоне подтвердил, что ветеран Голливуда отказался от участия в четвертом фильме франшизы «Неудержимые», которую он же когда-то и запустил.

Причиной стали творческие разногласия с продюсером Ави Лернером. Кинематографисты разошлись в вопросах утверждения режиссера и сценария новой части ленты. Кроме того, Сталлоне был против использования подконтрольной Лернеру компании Nu Boyana Film Studios, занимающейся созданием визуальных эффектов и расположенной в Болгарии.

Арнольд Шварценеггер сыграл во всех фильмах франшизы «Неудержимые». Причем в камео в первой картине он появился, когда еще был на посту губернатора Калифорнии.

Недавно актер заявил о том, что собирается вновь вернуться к роли Терминатора.