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    Шварценеггер выбыл из «Неудержимых» вслед за Сталлоне

    • Сьогодні, 12:43
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    Актер заявил, что без Сталлоне не будет участвовать в новом фильме франшизы

    Комментарий от бывшего губернатора Калифорнии получило издание Entertainment Weekly.

    «Никаких «Неудержимых» без Слая. Без него я бы никогда не снялся в еще одном фильме [франшизы]», — сказал Шварценеггер в беседе с корреспондентом EW.

    Ранее представитель Сильвестра Сталлоне подтвердил, что ветеран Голливуда отказался от участия в четвертом фильме франшизы «Неудержимые», которую он же когда-то и запустил.

    Причиной стали творческие разногласия с продюсером Ави Лернером. Кинематографисты разошлись в вопросах утверждения режиссера и сценария новой части ленты. Кроме того, Сталлоне был против использования подконтрольной Лернеру компании Nu Boyana Film Studios, занимающейся созданием визуальных эффектов и расположенной в Болгарии.

    Арнольд Шварценеггер сыграл во всех фильмах франшизы «Неудержимые». Причем в камео в первой картине он появился, когда еще был на посту губернатора Калифорнии.

    Недавно актер заявил о том, что собирается вновь вернуться к роли Терминатора.

     

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