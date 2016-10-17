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    Швецию на «Евровидении-2017» представит бисексуалка?

    • Вчора, 13:26
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    В 2012 году шведская исполнительница Loreen обрела всемирную известность, благодаря победе на «Евровидении» с хитом Euphoria.

     Свой триумф 33-летняя певица хочет повторить ещё раз в этом году на конкурсе в Киеве, а пока Лорин готовится к жёстким отборочным испытаниям в своей стране и активно общается с журналистами.

    Creativity. #statements

    Фото опубликовано LOREEN (@loreenofficial)

    Так, в одном из последних интервью изданию Expressen Лорин призналась, что является бисексуалкой. На вопрос журналиста о ее личной жизни певица ответила, что она «замужем за работой», а потом рассказала об ориентации. «Я влюбляюсь не в пол, а в душу человека и схожесть взглядов. Являюсь ли я бисексуалом? Да», — сказала Лорин.

    Джерело: graziamagazine.ru
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