Швецию на «Евровидении-2017» представит бисексуалка?



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В 2012 году шведская исполнительница Loreen обрела всемирную известность, благодаря победе на «Евровидении» с хитом Euphoria.

Свой триумф 33-летняя певица хочет повторить ещё раз в этом году на конкурсе в Киеве, а пока Лорин готовится к жёстким отборочным испытаниям в своей стране и активно общается с журналистами.

Creativity. #statements Фото опубликовано LOREEN (@loreenofficial) Янв 25 2017 в 11:44 PST

Так, в одном из последних интервью изданию Expressen Лорин призналась, что является бисексуалкой. На вопрос журналиста о ее личной жизни певица ответила, что она «замужем за работой», а потом рассказала об ориентации. «Я влюбляюсь не в пол, а в душу человека и схожесть взглядов. Являюсь ли я бисексуалом? Да», — сказала Лорин.