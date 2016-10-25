Сиенна Миллер впервые прокомментировала слухи о романе с Брэдом Питтом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Анджелина Джоли и Брэд Питт до сих пор не огласили причину своего скоропостижного расставания. Кроется ли она в новом романе Анджелины, новой пассии Брэда или, возможно, повод для разрыва был отнюдь не романтический, общественности остается пока только догадываться. Догадываться и выдвигать предположения.

Так, вчера американский журнал InTouch Weekly шокировал поклонников Анджелины Джоли, сообщив о ее романе с 40-летним британским бизнесменом и филантропом, за которого она уже собирается замуж. Параллельно развивается история Брэда, котому усиленно приписывают роман с коллегой Сиенной Миллер. Якобы пара познакомилась на съемках фильма "Затерянный город Z" и между ними разгорелся бурный роман. Циркулируют слухи на протяжении нескольких недель. И если Брэд от комментариев воздерживается, Сиенна решила положить разговорам конец.

«Я не собираюсь даже удостаивать это ответом. Это предсказуемо и глупо», - высказалась актриса, как сообщает US Magazine.

Джерело: Hello!