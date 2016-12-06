Сильная и элегантная: Леди Гага стала лицом Tiffany&Co



Розсилка ВІДПРАВИТИ

О том, что Леди Гага выступает на финале Суперкубка США 5 февраля, известно еще с прошлого года, но оказалось, что зрителей ждет не только сценическое шоу в исполнении певицы.

Леди Гага стала лицом новой ювелирной коллекции Tiffany City HardWear, и во время перерыва будет показан мини-фильм Legendary Style («Легендарный стиль»), в котором снялась звезда.

Для Tiffany&Co. это тоже будет своего рода премьера: несмотря на то, что мастера ювелирного бренда вот уже 50 лет изготавливают Кубок Винса Ломбарди для Супербоула, реклама Tiffany никогда не появлялась во время трансляции.

Яркие украшения из золота и серебра Tiffany City HardWear — дань фирменному лаконичному дизайну бренда: вдохновением для них послужил архивный унисекс-браслет 1971 года. Хотя в коллекции также присутствуют серьги, кольца, колье и подвески. Рожденная в Нью-Йорке и являющая собой воплощение творческой, сильной и уверенной в себе современной женщины, Леди Гага стала идеальной героиней дляэтой коллекции и для 60-секундного ролика.

В рекламной кампании, созданной креативной командой марки во главе с Грейс Коддингтон (икона стиля стала креативным партнером Tiffany в прошлом сезоне), певица рассказывает о силе духа, о творчестве, о вызовах, которые она бросает себе самой. Шестикратная обладательница «Грэмми» гармонично чувствует себя в новом амплуа: «Ньюйоркцы рождаются с осознанием того, что Тиффани — это лучшее, это место, где происходит волшебство. Бренд — настоящая легенда, но при этом он движется вперед и эволюционирует," - говорит Леди Гага. «Для меня, Тиффани — это воплощение классического американского украшения.» В день премьеры ролика можно будет оформить предзаказ на новую коллекцию, а в продажу Tiffany City HardWear поступит 28 апреля.

Джерело: graziamagazine.ru