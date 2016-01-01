Сильвестр Сталлоне отклонил предложение Дональда Трампа стать руководителем фонда искусств

Мировые знаменитости отказываются сотрудничать с Трампом

На днях стало известно, что 70-летний избранный президент США Дональд Трамп планирует предложить своему ровеснику, голливудскому актеру, режиссеру, сценаристу и продюсеру Сильвестру Сталлоне пост председателя Национального фонда искусств и гуманитарных наук.

Однако Сталлоне принял решение отказаться от столь ответственной должности. Об этом он рассказал в официальном заявлении, обнародованном его публицистом.

«Я был невероятно польщен предложением стать руководителем Национального фонда искусств и гуманитарных наук, - сказал актер. - Несмотря на это, я убежден, что буду более эффективен, если буду продолжать привлекать внимание граждан Америки к условиям жизни ветеранов войны и помогать найти достойно оплачиваемую работу, пригодное жилье и финансовую помощь этим настоящим героям, заслуживающим соответствующего отношения», - рассказал Сталлоне

Национальный фонд искусств и гуманитарных наук распределяет гранты среди организаций, которые занимаются искусством. В 1990-х Республиканская партия, представителем которой является Дональд Трамп, конфликтовала с руководителями фонда, однако те смогли выстоять и укрепить свои позиции. В данный момент фонд обладает внушительным бюджетом в размере 148 миллионов долларов.

Если бы Сильвестр Сталлоне согласился на предложение Трампа и если бы его кандидатуру одобрил Конгресс США, актер бы стал вторым представителем киноиндустрии, который возглавил фонд. С 1993 по 1997 годы председателем организации являлась американская актриса и четырехкратная номинантка на премию "Оскар" Джейн Александр.