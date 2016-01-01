Сильвестр Сталлоне отклонил предложение Дональда Трампа стать руководителем фонда искусств
- 19 Грудня, 15:59
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Розсилка
Мировые знаменитости отказываются сотрудничать с Трампом
На днях стало известно, что 70-летний избранный президент США Дональд Трамп планирует предложить своему ровеснику, голливудскому актеру, режиссеру, сценаристу и продюсеру Сильвестру Сталлоне пост председателя Национального фонда искусств и гуманитарных наук.
Однако Сталлоне принял решение отказаться от столь ответственной должности. Об этом он рассказал в официальном заявлении, обнародованном его публицистом.
«Я был невероятно польщен предложением стать руководителем Национального фонда искусств и гуманитарных наук, - сказал актер. - Несмотря на это, я убежден, что буду более эффективен, если буду продолжать привлекать внимание граждан Америки к условиям жизни ветеранов войны и помогать найти достойно оплачиваемую работу, пригодное жилье и финансовую помощь этим настоящим героям, заслуживающим соответствующего отношения», - рассказал Сталлоне
Национальный фонд искусств и гуманитарных наук распределяет гранты среди организаций, которые занимаются искусством. В 1990-х Республиканская партия, представителем которой является Дональд Трамп, конфликтовала с руководителями фонда, однако те смогли выстоять и укрепить свои позиции. В данный момент фонд обладает внушительным бюджетом в размере 148 миллионов долларов.
Джерело: Hello!