Синди Кроуфорд рассекретила пол будущих малышей Джорджа и Амаль Клуни

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Джордж Клуни - известный шутник, поэтому вчера его шутку об именах будущих детей никто не воспринял всерьез. Кроме его близкой подруги Синди Кроуфорд.

Вместе с мужем Ренди Гербером Синди уже подготовила для малышей Джорджа и Амаль отличный подарок - детские боди с вышитыми именами, озвученными вчера актером. Подарок, конечно, и забавный и трогательный одновременно, но внимание журналистов привлекло другое.

Одно имя вышито розовыми нитками, а другое - голубыми. Это позволило думать, что Синди таким образом негласно подтвердила пол будущих малышей - Амаль и Джордж ждут девочку и мальчика. Об этом же в прошлом месяце говорила мать Клуни, однако сам актер позже опроверг эту информацию, заявив, что они с Амаль пока не узнавали пол двойни.

«Я бы хотел, чтобы их звали Каса и Амигос, в честь моей компании Casamigos (под этим названием Джордж вместе с супругом Синди Кроуфорд Рэнди Гербером выпускает текилу - прим. ред.). Амаль сказала, что не позволит мне этого сделать», - шутил Джордж на конференции во время фестиваля ComicCon. 1 з 3 на весь екран згорнути

Напомним, официальная информация о беременности Амаль пришла "с двух сторон" - от авторитетного издания People и от американской журналистки, телеведущей и актрисы Джули Чен, по некоторым данным, весьма близкой к семье Джорджа и Амаль Клуни. В эфире CBS Чен выступила с заявлением: «Бейонсе не единственная суперстар, которая ждет двойню, - объявила Джули Чен в эфире CBS минувшим вечером. - Можно поздравить также Амаль и Джорджа Клуни. Пока единственное, что можно утверждать наверняка, - их близнецы должны родиться в июне!»

Джерело: Hello!