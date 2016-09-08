Синди Кроуфорд рассекретила пол будущих малышей Джорджа и Амаль Клуни
- Сьогодні, 14:04
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Джордж Клуни - известный шутник, поэтому вчера его шутку об именах будущих детей никто не воспринял всерьез. Кроме его близкой подруги Синди Кроуфорд.
Вместе с мужем Ренди Гербером Синди уже подготовила для малышей Джорджа и Амаль отличный подарок - детские боди с вышитыми именами, озвученными вчера актером. Подарок, конечно, и забавный и трогательный одновременно, но внимание журналистов привлекло другое.
Одно имя вышито розовыми нитками, а другое - голубыми. Это позволило думать, что Синди таким образом негласно подтвердила пол будущих малышей - Амаль и Джордж ждут девочку и мальчика. Об этом же в прошлом месяце говорила мать Клуни, однако сам актер позже опроверг эту информацию, заявив, что они с Амаль пока не узнавали пол двойни.
Напомним, официальная информация о беременности Амаль пришла "с двух сторон" - от авторитетного издания People и от американской журналистки, телеведущей и актрисы Джули Чен, по некоторым данным, весьма близкой к семье Джорджа и Амаль Клуни. В эфире CBS Чен выступила с заявлением:
«Бейонсе не единственная суперстар, которая ждет двойню, - объявила Джули Чен в эфире CBS минувшим вечером. - Можно поздравить также Амаль и Джорджа Клуни. Пока единственное, что можно утверждать наверняка, - их близнецы должны родиться в июне!»
Джерело: Hello!