Синди Кроуфорд с мужем и детьми отдыхает на Сен-Барте

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Семейство Кроуфорд-Гербер в полном составе улетело на Сен-Барт — плавать с маской, серфить, загорать

Посетив в минувшее воскресенье премию Fashion Los Angeles Awards в Лос-Анджелесе и расправившись со светскими обязанностями, семейство Кроуфорд-Гербер в полном составе улетело на Сен-Барт — плавать с маской, серфить, загорать, потягивать тропические коктейли и наслаждаться жизнью. Папарацци, разумеется, отправились следом, а потому за тем, как проходит отдых звезд, мы можем следить практически в режиме онлайн.

Пока Рэнди Гербер и Синди Кроуфорд отсиживаются в тени, благоразумно надев головные уборы, чтобы не схлопотать солнечный удар, их дети, 15-летняя Кайя и 17-летний Пресли, не вылезают из воды: брат и сестра любят активный отдых и ни минуты не сидят без дела, покоряя волны. А Кайя, конечно, заодно покоряет и всех местных отдыхающих: унаследовавшая красоту матери-супермодели, девушка, кажется, хорошеет с каждым днем, и ее снимки в бикини — тому лишнее подтверждение.

Мир моды это понял уже давно, а потому карьера дочери Синди набирает обороты: буквально на днях вышла новая рекламная кампания аромата Daisy бренда Marc Jacobs, лицом которого стала юная Кайя.

Джерело: Spletnik